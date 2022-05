Eliminar aranceles no refleja beneficio en restaurantes: Canirac

Aunque el Gobierno federal anunció la eliminación de aranceles a diversos productos alimenticios e insumos, esto no se refleja en un beneficio tangible para el sector de restaurantes, que reportan un aumento en algunos de sus costos del 25 %, por encima de la inflación anual, que se estima en 7.68 %.

Guillermo Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), explicó que se anunció el retiro de algunos aranceles que ya no existían, como es el caso del pollo, por lo que consideró que ciertos anuncios del Gobierno federal son mediáticos solamente.

"No se ve que sea una medida que realmente ayude a mitigar un poco todos los incrementos, porque escogieron, se supone, productos de la canasta básica, pero muchos de ellos ya tienen el descuento de los aranceles, al pollo se lo quitaron desde hace tiempo, para que tuviera un precio más accesible, entonces este anuncio que hace el presidente es solo repetir algo que ya existía", expuso.

"Para nosotros no es algo tangible, puede hacer anuncios de muchas cosas, de que va a tratar de mantener los precios más bajos, pero realmente no se ve un ahorro tangible, cuando menos para el gremio restaurantero, no sentimos que haya una baja, al contrario, siguen aumentando los precios", dijo.

Señaló que, en el caso del aguacate, volvió a tener aumentos, por lo que se vende en 80 pesos por kilo, de modo que ya las familias no lo ven como un producto de la canasta básica sino como un insumo para ocasiones especiales, por su alto costo, al igual que el limón, que se ha mantenido alto, e indicó que recientemente subió el tomate.