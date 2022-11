Elba Esther Gordillo urge a AMLO a trabajar

A trabajar seriamente en resolver los problemas que enfrenta el país y dejar de responsabilizar a los "conservadores", fue el llamado que hizo Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La forma más fácil de evadir los fracasos del presente es buscar –e inventar– excusas en el pasado. Con todo respeto, Sr. Presidente @lopezobrador_, deje de buscar culpables en los "conservadores" y trabaje seriamente en resolver los graves problemas que tiene nuestro país", dijo la política chapaneca a través de su cuenta de Twitter.

Desde hace varios meses, Gordillo Morales ha externado su desaprobación al actual gobierno porque a su juicio, el Ejecutivo federal no ha cumplido con sus promesas de campaña.

En una entrevista que concedió al periodista Carlos Loret de Mola se dijo arrepentida de haber apoyado electoralmente al movimiento de López Obrador, de quien se dijo decepcionada, pues considera que el tabasqueño no ha cumplido realmente en el combate a la corrupción.

"Sus adjetivos hoy ya no me ofenden porque es corrupto también el que miente. Es corrupto el que no ejerce el poder en servicio de los demás, es corrupto el que solapa a su familia en ilícitos, pero sobre todo cuando los valores y los principios a los que se comprometió uno, no los cumple", dijo.