Elba Esther Gordillo anuncia que regresará a la política

La exdirigente sindical, Elba Esther Gordillo, anunció que regresará a la política, pues "genio y figura hasta la sepultura", aunque por ahora dijo que va a disfrutar de su matrimonio.

Luego de su boda con el abogado Luis Antonio Lagunas, Gordillo criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. "Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la ilusión de muchos mexicanos, pero no encontró la forma de materializar sus promesas", aseveró la maestra.

"Yo, como muchos mexicanos, tuve una enorme ilusión de que los objetivos, el planteamiento en esencia de voltear a los pobres de desarrollo en el sur, de elevar la calidad de vida en la dignidad humana es maravilloso y creí en ello", señaló Elba Esther.

VER MÁS VIDEO: Filtran baile nupcial de Elba Esther Gordillo y su abogado Luis Antonio Lagunas

Evento fue interrumpido horas antes por integrantes de la CNTE

Lamentó que el fin de semana, unos "pseudomaestros" se introdujeron al lugar en donde realizó su boda. "Algo penoso y lamentable, unos pseudomaestros se introdujeron en el jardín botánico, en donde iba a ser la ceremonia, que sí se realizó", dijo.

Al respecto, la maestra lamentó que el Estado de Derecho sea violentado y que estas personas puedan meterse a un lugar privado, sin ningún castigo.

Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) irrumpieron en el Centro Cultural de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, a modo de protesta contra la presencia de la exdirigente sindical Elba Esther Gordillo Morales, quien celebraría su boda en este recinto.

TAMBIÉN LEE Al grito de 'asesina', maestros irrumpen en recinto donde se hará boda de Elba Esther Gordillo

Algunos de los maestros hicieron destrozos dentro del Jardín Etnobotánico mientras gritaban a la exlideresa 'asesina'

Al grito de "¡Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar!", los docentes marcharon desde su edificio sindical, en el centro de la capital, hacia una de las entradas a un costado del centro cultural, en donde forcejearon hasta tirar los barrotes.

'¿POR QUÉ ME CASÉ?'

A sus 77 años, Elba Esther Gordillo dijo que "se lo pensaron mucho", ella y su esposo, para casarse.

"¿Por qué me casé? Después de tantos años a mi edad, con un hombre inteligente, trabajador, de buen amor, que me cuidó cuando estuve en coma", sostuvo la maestra en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. "Me casé porque me enamoré", dijo la exdirigente sindical.