'El tiempo me dio la razón'; García Cabeza de Vaca asegura que resoluciones de SCJN vienen a su favor

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró hoy que, al darse a conocer la resolución del ponente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "el tiempo, la ley, me dio la razón", y afirmó también que, ambas resoluciones vienen a su favor.

El mandatario tamaulipeco ofreció una entrevista a varios medios de comunicación luego de participar este miércoles en la ceremonia conmemorativa del 80 aniversario de la Marina Nacional, que se realizó en la Zona Naval del municipio de Madero. Al fijar su postura respecto al tema del desafuero en la SCJN, García Cabeza de Vaca dijo que, en la controversia que se llevó a cabo contra la Cámara de Diputados, se dio a conocer que, "una de ellas, que viene de manera favorable y una segunda controversia constitucional contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez que ilegalmente emitió una orden de aprehensión, ambas resoluciones vienen favorables".

VER MÁS Suprema Corte aplaza discusión de controversias por desafuero del gobernador de Tamaulipas

Ministros dijeron que sería indebido que su decisión tuviera incidencia en el proceso electoral

Destacó que con esto, no solamente se demuestra que de alguna manera hubo una operación política muy clara y muy marcada con una mayoría en la Cámara de Diputados de Morena para intentar un desafuero, "y donde, en este caso, en esta resolución es favorable, pero también una segunda resolución contra el juez que emitió ilegalmente, por unas denuncias que fueron totalmente ilegales, sin fundamento, fabricadas, con el único propósito de dañar políticamente al gobernador de Tamaulipas".

Aseguró que se trata de un tema que, "estará marcando un antes y un después en la historia de este país, porque va a permitir y entender que los Estados son libres y soberanos; esto es un mensaje claro al federalismo, mismo que nosotros hemos defendido siempre y bueno, pues a mí me da mucho gusto".

TAMBIÉN LEE El INE ordena a Morena retirar spot contra gobernador de Tamaulipas

Al considerar que se calumnia al mandatario

El gobernador insistió que está concentrado en seguir trabajando por el estado, "pero lo que quedó bien claro es lo que dije siempre en su momento, que esto había sido una fabricación, una manipulación directa de Santiago Nieto, alguien que tarde que temprano va a pagar las consecuencias de haber cometido tantas arbitrariedades".

Se refirió a que ya hay muchas denuncias en contra de Santiago Nieto, "pero ese no es el tema, el tema más importante y relevante es que Tamaulipas y su gobierno se mantiene firme, sólido, para hoy y para mandar un claro mensaje que nos asiste la razón, lo dijimos en su momento, jamás titubeamos al respecto y bueno, pues muestra de ello es el hecho de que ambas resoluciones no solamente hablan que la última palabra la tiene el Congreso del Estado, sino que también esa orden que se llevó a cabo fue totalmente ilegal".

¿Esto podría crear un temor de la vulnerabilidad en la que está la ciudadanía?

"No hay ningún temor, el único temor son aquellos que actuaron de mala fe, yo creo que ese es el verdadero temor; por nuestra parte, esperemos que el hecho que lo hayan recorrido una semana más no haya sido con otros fines que quieran de alguna manera afectar el proceso, pero sin embargo, yo creo que está más que claro que el tiempo me dio la razón".

-¿Habrá una contrademanda gobernador?

"Todo en su momento. Todo en su momento. Pero se los dije, que todo iba a caer por su propio peso y eso es lo que está pasando, el tiempo nos dio la razón", respondió.