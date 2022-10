El Recodo lleva su música a cada rincón lagunero

El día de ayer "La Madre de Todas las Bandas", la Banda El Recodo recorrió más de 500 kilómetros desde su tierra de origen Mazatlán, Sinaloa para arribar a la Comarca Lagunera. La alarma de muchos laguneros la mañana del sábado sonó al ritmo de la banda sinaloense.

La estación de gasolina ubicada en La Unión, bulevar Senderos fue el primer punto de llegada del ensamble, en el lugar una bocina emanaba sus melodías, anunciando su pronta presencia. Después de las nueve de la mañana en medio de la expectativa y emoción de los asistentes, micrófonos, cámaras e ilusión, descendieron los tan esperados integrantes de una camioneta tipo Van, dispuestos a invitar presencialmente a los torreonenses al concierto que ofrecerán en la casa de los Algodoneros, el histórico Estadio Revolución el próximo sábado 22 de octubre.

Así, comenzaron su día, calentando garganta con un vaso de café y dispuestos para atender a los presentes. El primero en responder ante el micrófono de esta casa editora fue Jaime López, clarinetista, quien externó estar muy contento de llegar a nuestra ciudad. De igual manera, los vocalistas Geovanni Mondragón y Ricky Yocupicio manifestaron su alegría y emoción de ofrecer un concierto dentro de algunos días en este décimo mes del 2022.

El tema La mejor de todas inundó las instalaciones de la gasolinera, seguida de Deja, donde Ricky y Geovanni compartieron micrófono con dos asistentes.

El ambiente fiestero comenzó a subir de nivel, y qué mejor que acompañar la buena música con unos tacos callejeros ya que el apetito mañanero no se hizo esperar. Así que su camino continuó en un establecimiento de venta de este manjar mexicano. En esta segunda parada del tour lagunero, además de deleitar a su paladar, deleitaron a los asistentes con más canciones en vivo. El estanquillo rápidamente se rodeó de laguneros ansiosos por escucharlos y conocerlos en persona.

El tan famoso "IUUUU" puso a prueba a más de uno, ya que aceptaron realizar la dinámica de interpretarlo y enseñarnos cómo decirlo, ocasionando más de una risa. Cabe mencionar que, el líder de la banda Poncho Lizárraga confesó en una entrevista para un conocido conductor mexicano que esta expresión se popularizó ya que era el sonido que hace años se acostumbraba a hacer para arrear a las vacas en el pueblo que se hizo conocido en el mapa gracias a ellos, El Recodo, Mazatlán.

MELODÍAS DE EL RECODO LLEGAN HASTA EL SIGLO

Y como dice la frase, "A barriga llena, corazón contento", después de concluir su desayuno, emprendieron un viaje hacia nuestras instalaciones. Personal administrativo, sistemas, comercial, de web y redacción de El Siglo de Torreón los recibieron con aplausos, esbozando enormes sonrisas y gritos de alegría. A todos le concedieron una foto, o algún saludo. Después de esta amena convivencia, subieron hacia el foro, para continuar respondiendo a cada uno de nuestros cuestionamientos.

En lo que respecta a su más reciente álbum estrenado el año pasado Esta vida es muy bonita, que contiene 15 temas diferentes que hacen sinergia con géneros como el ranchero, cumbia, baladas, corridos y reggaecumbia, externaron que es un trabajo hecho con mucho cariño y muy bien pensando, ya que surgió en tiempos de pandemia y simboliza el cariño que le tienen a la música y a sus seguidores. Dicho trabajo musical está nominado a los Latin Grammy del presente año.

DESDE LAS ALTURAS

Desde la redacción del periódico se trasladaron a las alturas de la ciudad, donde en diferentes góndolas de El Teleférico se repartieron los 16 miembros presentes. Compartimos una de estas cabinas de transporte con tres de los músicos, quienes aceptaron el reto de participar en una entrevista "ping pong", declarando lo que representa para ellos distintas palabras y nombres. A 150 metros y por un recorrido de 1.4 kilómetros, fueron respondiendo, iniciando con la palabra "Mazatlán", recordando la playa, fiesta y su gente amable; con "pasión", compartieron las palabras "música" y El Recodo; al mencionarles "amor" recordaron a todas sus fans, externando que una en particular logró impactarlos yéndose disfrazada con una botarga a uno de sus conciertos para llamar su atención; con "Torreón" hicieron referencia a "gente muy amable, cariñosa"; realizaron también una remembranza de Don Cruz Lizárraga, su fundador, "hasta el cielo le mandamos un abrazo", declararon.

Al llegar al Puerto Noas, manifestaron su encanto por la impresionante vista del municipio desde ahí, y su curiosidad ante datos característicos de la región, como la palabra "Noas", entre otras.

Después de pasear por las instalaciones, se colocaron a los pies del Cristo de las Noas (uno de los más grandes de Latinoamérica) para tomarse una fotografía, inmortalizando esta aventura.

Una vez terminada la sesión de fotos, se dedicaron a atender a los medios de comunicación que se congregaron para una rueda de prensa.

SORPRESA PARA LOS COMENSALES

La subida hasta el Cristo abrió su apetito nuevamente, y con todo su ambiente sinaloense se dieron cita en un restaurante de mariscos cuando el reloj marcó las 03:00 de la tarde, sorprendiendo a los comensales que degustaban de sus platillos marítimos en esa tarde sabatina.

Nuevamente, compartieron su talento cantando canciones en vivo como Y llegaste tú, Que te ruegue quien te quiera, y no podría faltar el romanticismo de La mejor de todas porque escucharla una vez en vivo no es suficiente.

LA FUERZA MUSICAL DEL PACÍFICO SE DESPIDE

Pasadas las cinco de la tarde, la camioneta Van llegó hasta donde se encontraba su autobús, para transbordar, y así emprender su próximo viaje, concluyendo su visita sorpresa a La Laguna.

Los vocalistas se despidieron, mostrándose completamente agradecidos con las atenciones brindadas en esta ciudad. No hubo momentos malos en este recorrido, lo más difícil para algunos laguneros fue verlos partir; sin embargo, no es un adiós definitivo, si no un "hasta pronto", ya que dentro de 20 días regresarán a Torreón para su tan mencionada presentación, donde compartirán escenario con un invitado especial, una de las voces más populares de la música regional mexicana en los últimos años, Adriel Favela. Sin duda alguna, le hicieron honor al título de su más reciente trabajo discográfico "Esta vida es muy bonita", así de bonita fue la experiencia de su tour lagunero.

Rueda de prensa

Los integrantes de la banda compartieron datos concisos sobre su próximo concierto y vivencias:

*En este próximo concierto cantarán temas de su más reciente álbum, pero también viejos éxitos.

*Confesaron que cada ciudad que visitan es muy diferente, "algunas son más rancheras", etc.

*Terminando esta visita, el camino que emprendieron fue con destino a Houston, Texas, en Estados Unidos.

*También visitarán España, ya que tienen un evento muy importante en Madrid.

*Dentro de todos los lugares que han visitado se encuentra Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, Rusia, Australia, Sudáfrica. Les complace demostrar que México tiene talento.

Sabores laguneros. Los integrantes de La Banda El Recodo disfrutaron de unos deliciosos tacos mañaneros. (EDUARDO RUIZ)

Para el recuerdo. Los integrantes de la banda posaron frente al Cristo de las Noas en su visita a La Laguna. (EDUARDO RUIZ)