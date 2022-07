'El que se está haciendo pen... eres tú', dice regidor de Morena a líder del PRI en Coahuila

El regidor de Morena en Torreón, Cristian López, respondió a las declaraciones que realizó el lunes el líder del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes, quien afirmó que el presidente López Obrador "se está haciendo pend..." en temas que tienen que ver con la seguridad pública del país.

Al respecto, López colgó en sus redes sociales un video dando una respuesta a dichas declaraciones, negando que se esté abandonado el tema de la seguridad pública de parte de la federación, además señalando que, si en estados como Coahuila se tienen indicadores positivos, es gracias al trabajo de corporaciones como la Guardia Nacional.

"En Coahuila, Rodrigo, si nos sentimos seguros es gracias a los elementos de la Guardia Nacional, que todos los días salen a la calle a ser parte del trabajo que no hace el PRI gobierno en Coahuila, deja que el ejecutivo haga su chamba y tú haz la tuya, porque en temas legislativos no has presentado ni una sola iniciativa, no has propuesto ni una coma a ninguna ley desde que eres diputado federal, dedícate a hacer tu chamba, porque más bien el que se está haciendo pen... eres tú", señaló López.

Cabe recordar que el pasado lunes, el líder del PRI en Coahuila y diputado federal del PRI, Rodrigo Fuentes, visitó la ciudad de Torreón y atendió a medios de comunicación; durante su comparecencia se quejó de las fallas en la estrategia de seguridad pública del Gobierno Federal, señaló además que los resultados negativos en la lucha contra el crimen en Coahuila son atribuibles al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha hecho "de la vista gorda" de la situación que prevalece en entidades como Zacatecas y Michoacán, donde criminales cobran derecho de piso a productores agrícolas causando que se disparen los precios de algunos productos como el aguacate.

"Hablar de los aumentos de los precios en las canastas básicas, en algunos productos, pues el producto del aguacate (por ejemplo) no es porque no se sepa producir aguacate, no es que no haya buena producción o que el clima esté difícil, es el clima de inseguridad que se vive en Michoacán, es el cobro de piso que se está teniendo en Michoacán y el presidente de la República se está haciendo pendejo", arremetió el legislador del PRI.