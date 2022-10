El problema es que todo es de palabra y al final no avanzamos: Alcalde de Lerdo sobre Agua Saludable

Respecto al proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL) y la factibilidad de que todo concluya en diciembre del 2023 el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que hay factores que retrasan el avance, principalmente la forma en que se han hecho los compromisos y el cumplimiento de los mismos por parte del Gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"El problema es que caemos en lo mismo de que todo es de palabra y al final no avanzamos ni concretamos nada", dijo el alcalde.

Tras la reunión celebrada el viernes pasado en el CRAE de la Conagua en Lerdo el alcalde dijo que se informó en la reunión que el avance real en ASL es de casi el 10% respecto al presupuesto global de 14 mil millones de pesos (y apenas un 50% de avance del total de los 2 mil 300 millones de pesos asignados este año para obras de ASL) lo cual implica que para el próximo año tendría que liberarse la mayor parte del recurso (es decir más de 12 mil millones de pesos) para de esta manera tener el dinero seguro para que el Gobierno federal pueda cumplir los compromisos y así entregar la obra en diciembre del 2023.

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que Conagua informó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2023 (que aún no está aprobado) se contaría con más de 8 mil millones de pesos; lo que está en propuesta para el siguiente ejercicio para Agua Saludable.

"Ahorita están emproblemados con los derechos de paso que porque a los ejidatarios les quieren pagar muy barato el metro por donde van a pasar ya que les van a comprar para que sea propiedad de la Conagua", dijo.

Otro retraso es que a decir del alcalde hay compromisos pendientes como el que se hizo con el Módulo de Riego 03 San Jacinto- Jerusalem donde debían incrementar el volumen a 75 millones de metros cúbicos, más los millones pendientes para tecnificación y un programa de fertilizantes gratuito que no se ha aplicado.

Otro pendiente es el recurso que se destinaría a los municipios para rehabilitar las líneas de conducción de agua potable que están a cargo de los organismos operadores de agua (en este caso Simas, Sideapa y Sapal) siendo que se había dicho que en 2022 se habían proyectado 30 millones de pesos para obras de mejora de infraestructura hídrica en Lerdo y que se contaría este año con el recurso, lo que al final no ocurrió.

"Yo le dije (al titular de la Conagua en la región) tú me lo dijiste, no se está inventando nada y él me comentó que no habían en este momento las condiciones y que íbamos a ver para el 2023. El problema es que caemos en lo mismo de que todo es de palabra y al final no avanzamos ni concretamos nada", dijo el alcalde.

Recordó que actualmente en la ciudad se cuenta con tuberías por donde pasa el agua contaminada con el arsénico que además se desperdicia en un 40% porque son tuberías muy viejas, motivo por el cual es importante que se cuente con recursos para renovarlas y evitar el desperdicio.

Martínez Cabrera dijo que las tres ciudades Gómez Palacio, Torreón y Lerdo deben de hacer una fuerza común y hacer reuniones de trabajo y tener una minuta firme de los compromisos de la Comisión Nacional del Agua para que no se vaya pateando la pelota y al final del día no ver nada claro en cuanto a las obras correspondientes al proyecto de Agua Saludable.

Durango sin incremento real de 3 mil 500 millones

También recordó el alcalde Homero Martínez que a Durango le etiquetaron 3 mil 500 millones de pesos más para el 2023 en el presupuesto estatal, recurso que en realidad no lo va a ejercer ni el Estado en el Municipio "pero lo etiquetan como si lo fuéramos a recibir nosotros y sí aparece como un incremento en el presupuesto pero va etiquetado al proyecto de Agua Saludable y ese recurso lo ejecuta y lo ejerce la Comisión Nacional del Agua entonces en realidad no hay ningún incremento de ese monto. Se debe de separar", explicó el alcalde.

Dijo que además el PEF ahora tiene una particularidad que antes no tenía, pues anteriormente cuando estaban los gobiernos en el PRI y el PAN había un fondo de estabilización que servía como una garantía para que los municipios recibieran sus recursos proyectados en participaciones en el año independientemente de las fluctuaciones en otros rubros que repercuten en diversos fondos que reciben los Estados y Municipios.

"Pero ese fondo desapareció con la Cuarta Transformación y entonces no tenemos una certeza de que lo que se autorice en cuanto a participaciones hoy en día lleguen porque antes el fondo de estabilización era un fondo de garantía y eso se platicó con el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, de que al menos lo que está presupuestado se garantice de alguna manera a los municipios; lo que permitiría hacer una planeación adecuada del presupuesto", acotó el alcalde.