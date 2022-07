El problema del agua en la región es real: Reyes Flores

Dentro de los tiempos y antes de que concluya el sexenio, los laguneros tendrán disponible agua de calidad, aseguró Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal en Coahuila. Indicó que el gran reto de Agua Saludable era arrancar las obras, pues hubo oposición y resistencia de varios intereses, pero ya se cuenta con un 10 por ciento de avance en la construcción del acueducto.

El funcionario rechazó que se pueda presentar el problema en La Laguna de lo que pasa actualmente en Nuevo León, donde la presa se ha ido secando, lo que pondría en riesgo el abasto de agua que se requiere para la operación del programa de Agua Saludable.

"No, en La Laguna tenemos agua, el problema es que la tenemos a 60 kilómetros de la región, una presa que se construyó para evitar inundaciones se convirtió en una presa de almacenamiento y se deshidrató a la región, la solución para no ahogarnos fue la presa y terminó deshidratándonos, entonces hoy lo que se pretende es bajar el agua de la presa para darle a los laguneros el acceso al agua, de un disponibilidad de líquido que es su derecho", expresó.

Consideró que en la cuenca alta y media del río Nazas se mantienen buenos niveles de lluvia y escurrimientos, por lo que no ha bajado del 30 por ciento de disponibilidad en el nivel de almacenamiento en la presa Lázaro Cárdenas, en términos del registro histórico, pese a las diferencias en épocas de sequía.

"Se está previendo, precisamente, lo de Monterrey, que tengamos agua saludable, disponible para la región, aquí en la ciudad hay zonas donde ya el problema es real, no estamos futureándole, lo veíamos venir desde el arranque de gobierno, todavía cuando se planteó Agua Saludable se detectaron pozos que se secaron en el sur de la ciudad, toda la parte de la sierra de las Noas, hay pozos donde ya no sale agua, Torreón Jardín tiene un problema de disponibilidad real, hoy, no es que la sequía y que el futuro, hoy ya hay problemas en varios sectores de la ciudad", expuso.

Flores Hurtado dijo que ya se consumió el líquido hasta el fondo de la "tinaja" de agua e insistió en que es un problema presente, donde se requiere resolver antes de que se agudice. Recordó que durante 40 años se ha hablado del tema sin resolverlo.

"La necesidad de resolver el problema de agua en La Laguna es añejo, ha habido estudios o proyectos que decían, unos de Sinaloa o de la presa, pero ha estado manoseándose durante muchos años, Agua Saludable terminó siendo un híbrido de lo que se ha discutido durante mucho tiempo y de lo que se había planteado como solución", dijo.