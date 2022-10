El primer equipo de héroes

Ni La Liga de la Justicia, ni los Cuatro Fantásticos, es la Sociedad de la Justicia de América (SJA), el primer equipo que existió de superhéroes en los cómics.

En estos días, la agrupación de DC se ha puesto de moda gracias al largometraje, Black Adam, que se estrenó el pasado jueves 20 de octubre. En la cinta; figuran varios miembros de la SJA como lo son "Hawkman" (Aldis Hodge), "Atom Smasher" (Noah Centineo), "Cyclone" (Quintessa Swindell) y "Dr. Fate" (Pierce Brosnan).

En un encuentro que tuvo Dwayne Johnnson, quien encarna a "Black Adam", con sus fans en Instagram reveló que le encantó ver al equipo en el filme."Pero el mayor honor fue entrar al set de filmación de Black Adam por primera vez y ver a la Sociedad de la Justicia Americana (JSA, por sus siglas en inglés) de pie allí, con sus trajes. Eso fue impactante para mí", sostuvo.

Previo a su llegada al cine, varios integrantes de la Sociedad de la Justicia habían figurado en las series Smallville, Legends of Tomorrow, el Arrowverso y Stargirl. Además, DC presentó la cinta animada La Sociedad de la Justicia de América, el año pasado.

El grupo debutó en las historietas en el invierno de 1940, gracias a All Star Comics número 30, dentro de la edad de oro de los cómics.

La saga, escrita por Gardner Fox y editada por Sheldon Mayer, reunió al equipo conformado en sus inicios por "Doctor Fate", "Hour Man", "Espectro", "Sandman", "Átomo", "Hombre Halcón", "Linterna Verde, Alan Scott" y "Flash, Jay Garrick".

En el primer número, los realizadores mostraron el debut del equipo y además relataron hazañas propias de cada personaje.

En la siguiente entrega, la agrupación laboraba en conjunto en un caso en común, sin embargo, a partir de ahí cada historia seguía presentando a los miembros individualmente en una misión que implicaba una parte del caso, para unirse todos al final y solucionarlo.

All-Star Comics número 30 es considerado como el primer título de superhéroes entre compañías (All-American Publications y DC Comics), así como el primer título incluyendo un equipo de superhéroes.

"Obviamente, fue una gran idea, ya que ofrecía a los lectores un montón de personajes principales por diez centavos, así como también la diversión de ver interactuar a personajes favoritos de los fans", dijo en alguna ocasión el historiador de cómics Les Daniels.

All Star Comics despidió a la SJA con su edición número 57 en 1951, debido al bajo interés del público por los superhéroes, con todo y que a lo largo de la década de los 40 eran todo un éxito.

De acuerdo con el sitio Smash México, en The Flash número 123 (1961), "Barry Allen", el "Flash" más conocido, conoce a "Jay Garrick", el "Flash" de la Edad de Oro.

Con esta historia titulada "The Flash Of Two Worlds", DC introdujo el concepto del multiverso y entonces volvió a difundir el legado de la Sociedad de la Justicia, ahora dentro de la Tierra 1 e impulsó a la Liga de la Justicia (Creada en 1960) como parte de la Tierra 2.

Cabe destacar que "Batman" y "Superman" han sido miembros honorarios de la Sociedad de la Justicia, mientras que "Wonder Woman" ha fungido como secretaria.

"Para los que conocemos ampliamente el mundo de los cómics, la Sociedad de la Justicia de América, sin duda, marcó un parteaguas en la historia e impulso de las historietas. Me da gusto que DC siempre tiene presente a este equipo en diversos proyectos", mencionó Gerardo Luna, conocedor lagunero del tema.

En la SJA también han desfilado "Black Canary, Dinah