'El país no merece ser envenenado', dice Carmen Aristegui sobre declaraciones de AMLO

"El país no merece ser envenenado", dijo Carmen Aristegui al reaccionar a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera en la que dijo que la periodista estaba en contra suya.

"Yo no estoy a favor ni en contra del presidente", indicó Aristegui quien lamentó que López Obrador use recursos públicos y "para un proceso de esta naturaleza que tiene como propósito colocar a una parte de la población en contra de ciertos periodistas, medios o figuras por diferentes razones".

Aristegui lamenta que presidente continúe con perspectiva de atacar, agredir y pretender aniquilar las voces de periodistas críticas

Calificó como "una barbaridad" que López Obrador interprete que ella está en su contra, y que más allá de ser así, que está en contra de millones de mexicanos.

"Está colocando un discurso confrontativo que logra dividir y deliberadamente enconar a la población, usando medios, o a algunos medios… francamente es lamentable, por decirlo suavecito".

Por último, Carmen Aristegui mencionó que está a favor de una transformación profunda "y para eso se requiere un presidente que esté a la altura de su mandato".

ARISTEGUI ESTÁ EN CONTRA MÍA: AMLO

En la conferencia mañanera de este martes desde Palacio Nacional, López Obrador indicó que la periodista Carmen Aristegui estaba en contra de él y de millones de mexicanos.

"No es cierto que ella no está a favor ni en contra mía, no es cierto ¡está en contra mía! Y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no fuera parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país, ahora sí que no es conmigo, es con un movimiento transformador, si ella no cree en eso, es otra cosa".

"Entienda que no es un asunto personal, ella tiene un pensamiento y está sin duda al bloque conservador", dijo López Obrador en la conferencia matutina.