El origen de un Guerrero, esta es la historia de Carlos Acevedo

“Un día eres un niño aficionado de Santos Laguna y al otro el portero titular del equipo”, esa es la historia de Carlos Acevedo.

El 20 de agosto del 2016, cuando tenía 20 años, Acevedo cumplió un sueño, debutar con el equipo de sus amores: Santos. Así, el arquero comenzaba su carrera en Primera División con los laguneros, a quien desde niño seguía.

Si hay un equipo que sabe trabajar a sus prospectos, ese es Santos Laguna. Para el Guardianes 2020, el movimiento más interesante de los Guerreros fue la salida de Jonathan Orozco, dejando la responsabilidad del arco en Carlos Acevedo. Con su característico cabello largo y banda en la cabeza, el portero oriundo de Torreón ha sido la pieza más destacada de su equipo en los últimos torneos. No solo ha mostrado grandes reflejos y seguridad en la portería, sino que ha hecho atajadas que demuestran su fiabilidad en la zona baja.

Igualmente, el jugador de 26 años ha dejado ver en distintas oportunidades que su madurez no solo es en el terreno de juego. Asume este torneo como el momento que tanto esperó: “Claro que es una responsabilidad muy linda, he trabajado muy fuerte y sobrellevando muchas cosas negativas que sucedieron en mi proceso, que me han hecho madurar mucho como persona, como jugador. Me queda disfrutarlo y agradecer a toda la afición por su incondicional apoyo”. Siendo así, uno de sus mayores logros haber ya disputado un partido con la Selección Mexicana de Futbol.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Sin duda, Acevedo es un ejemplo no solo de constancia y dedicación, sino también de carisma y entrega a una afición que lo apoya y motiva a salir cada partido a entregar todo en la cancha y vencer al desierto una y otra vez.