El mundo del futbol reacciona a la muerte de la leyenda Pelé

El mundo del futbol está de luto tras la muerte de leyenda del futbol, Edson Arantes do Nascimento "Pelé", quien dejó el mundo víctima de cáncer a los 82 años de edad.

Pelé desarrolló una brillante carrera en el deporte universal, quien llevó a todo el mundo su talento en la cancha.

Como era esperarse, varios clubes de futbol, colegas y figuras del mundo deportivo, en especial del futbol, salieron a pronunciarse ante la muerte del astro.

Uno de los primeros clubes en salir a hablar fueron los Guerreros de Santos Laguna, quienes compartieron una postal en sus redes:

"Fuiste inspiración para el mundo, siempre serás leyenda. ¡Gracias por todo! Descanse en paz, 𝗥𝗲𝘆 𝗣𝗲𝗹𝗲́", se puede leer en su publicación.

En tanto, Kylian Mbappé fue uno de los primeros futbolistas en hablar:

"El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado.RIP REY", escribió en un post acompañado de una fotografía de él y Pelé en blanco y negro.

Cristiano Ronaldo compartió un mensaje profundo dedicado a quien nombró "una inspiración".

"Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pele".

Uno de los que también se pronunciaron, y era uno de los mensajes más esperados, fue el de Neymar, quien mantuvo siempre una relación muy unida con el astro del futbol.

"Antes de Pelé, el "10" era solo un número.

Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida.

Pero esa frase, preciosa, está incompleta.

Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte.

Pelé lo cambió todo.

Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento.

Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente:

Dio visibilidad a Brasil.

¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey!

Se ha ido, pero su magia permanecerá.

Pelé es ETERNO!!"

No podía faltar la reacción del Santos FC, quienes con una corona y la palabra "Eterno", rindieron tributo a un rey.

La Confederación Brasileña de Futbol salió a decir simplemente que Pelé es un rey: "REI PELÉ".

Mientras que la Liga de Futbol Mexicano, la LIGA MX, también se pronunció:

"La familia del fútbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de una leyenda de este deporte. QEPD, "Rey" Pelé", escribieron en una publicación acompañada de una fotografía del futbolista.

"Ya ilumina el cielo la estrella de O Rei, el primer 10, el jugador con más Copas del Mundo. Gracias por poner a Sudamérica en lo más alto", escribió la CONMEBOL.

"El Estadio Azteca lamenta el sensible fallecimiento de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, "El Rey Pelé", quien fue campeón del mundo en este recinto en 1970. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos", fue el pronunciamiento del histórico inmueble.