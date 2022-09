'El Mini Lic' Dámaso López Serrano, cerca de la libertad

La Corte Federal del Sur de California liberará a Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, según información de Vice.

La fuente señala que: "Sus acciones han coincidido con sus palabras y creemos en su sinceridad. Este acusado ha hecho un tremendo trabajo para aliviar el daño que ha hecho".

Según el reporte del medio, el ahijado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ofreció una disculpa a todas aquellas personas perjudicadas.

De acuerdo al semanario Ríodoce, el narcotraficante del Cártel de Sinaloa ha cumplido 62 meses de castigo.

Se ha determinado, según la Corte Federal del Distrito Sur de California, que Serrano ya había cooperado lo suficiente para ser puesto en libertad, luego de que se entregó a las autoridades en estadounidenses en 2017, mismo año en que se le atribuye haber ordenado la ejecución de Valdez Cardenas.

Aunque será liberado por las autoridades estadounidenses, aún quedará pendiente el proceso para regresar a México, en donde es identificado como el autor del asesinato del periodista, por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos.

Lo señalado por Ríodice, será cuestión de días, o una semana, antes de que el hijo de Dámaso López Nuñez, el Licenciado, sea liberado.

Es posible que sea integrado al programa de testigos protegidos, en donde se le brindaría una nueva identidad, domicilio y número de seguro social, pues según lo señalado por el semanario, está previsto que siga colaborando con las autoridades para ofrecer detalles de las actividades criminales del Cártel de Sinaloa.

Vice señala que Serrano ofreció una disculpa:

"Me equivoqué al elegir ese camino. He sufrido la pérdida de muchos familiares y amigos. He pasado por momento difícil y dolorosos, pero mi familia estuvo conmigo a través de ellos. Voy a ser una persona completamente diferente de lo que solía ser. Te pido oportunidad para comenzar una nueva vida", señala.

Por otro lado, según el medio, Matt Lonbard, abogado de López Serrano, se negó a comentar sobre la presunta participación de su cliente en el asesinato del periodista Javier Valdez. Además, no quiso responder preguntar sobre si Dámaso se quedará en Estados Unidos.

Cabe recordar que en enero del 2020, un juez federal de Sinaloa ordenó la aprehensión de Dámaso López por su participación en el asesinato del periodista en el 2017.

Desde hace cinco años, "El Mini Lic" se entregó a la justicia estadounidense y decidió colaborar con la DEA, aportando información de otros miembros pertenecientes al Cártel.