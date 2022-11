El Leizpig irrumpe en octavos como segundo con una goleada

El Leipzig impuso su superioridad, ganó sin discusión al Shakhtar, que también tenía en juego su futuro en la competición, y se aseguró una plaza en los octavos de final de la Liga de Campeones como segundo del Grupo F, por detrás del Real Madrid.

La cuarta victoria consecutiva del cuadro alemán estuvo acompañada de una incontestable goleada ante un adversario inferior que apenas inquietó al conjunto de Marco Rose.

El Shakhtar Donetsk contaba con opciones de avanzar en el torneo. Un triunfo como local en esta última fecha, le hubiera situado entre los dieciséis supervivientes. La derrota le traslada a la Liga Europa como tercero en el cuarteto.

Fue el Leipzig el que buscó con más insistencia y convicción la victoria. Está en racha el cuadro de Rose, que sometió al combinado ucraniano desde el inicio. Pudo abrir el marcador a los nueve minutos por medio de Timo Werner tras un centro de Christopher Nkunku pero el meta Anatoli Trubin sacó con el pie.

Un minuto después el portero ucraniano no pudo evitar ya el tanto. En un robo de balón que recibió Nkunku que encontró otra vez a Timo Werner. El internacional germano disparó. Trubin lo detuvo pero el atacante francés, atento al rechace, envió la pelota a la red.

No había noticias del Shakhtar que no comenzó a estirarse hasta el minuto veinte. Amenazaba pero no culminaba. Werner, lesionado, fue sustituido por el sueco Emil Forsberg. El escandinavo pudo hacer el segundo pero Anatoli Trubin apareció de nuevo. Fue el meta el mejor de su equipo.

El marcador, solo un gol en contra, fue la mejor noticia para el equipo del croata Igor Jovicevic, que encajó el segundo cinco minutos después de la reanudación. Un centro desde la derecha de Mohamed Simakan llevó el balón a David Raum, que lo bombeó de cabeza. En el segundo palo esperaba el portugués Andre Silva, que no falló.

El choque se rompió del todo con el conjunto local entregado, resignado a su suerte. A la hora de partido llegó el tercero. En un contraataque tras un robo de la pelota que llevó la bola a Nkunku. El francés asistió perfecto al húngaro Dominik Szoboslai, que se plantó solo ante Trubin, le regateó y anotó a puerta vacía.

Pero el mejor gol fue el de Dani Olmo. Acababa de salir al campo el español en el lugar de Szoboslai. Tardó un minuto en ver puerta. Fue en el 68 en una jugada que arrancó en un balón parado lateral. Kevin Kampl se lo dejó y Olmo, desde el costado, ejecutó una parábola que tocó en el defensa Valeriy Bondar, imposible para el portero local.

El duelo se acabó. El tramo final dejó al conjunto de Donetsk en busca de un tanto para maquillar el doloroso resultado encajado. Pero no llegó. El club ucraniano se marcha a la Liga Europa mientras el Leipzig, como segundo, formará parte del cartel de la Champions.

Ficha técnica:

0 - Shakhtar: Anatoli Trubin; Yukhym Konoplya (Andriy Kulakov, m.59), Valeriy Bondar, Mykola Matvilenko, Bogdan Mykhaylichenko; Heorhii Sudakov (Neven Djurasek, m.59), Taras Stepanenko; Ivan Petryak, Artem Bondarenko (Dmytro Kryskiv, m.81), Mykhailo Mudryk (Andriy Totovytsky, m.74); y Lassina Traore (Danilo Sikan, m.59).

4 - Leipzig: Janis Blaswich; Mohamed Simakan (Benjamin Henrichs, m.67), Willi Orban, Josko Gvardiol, David Raum (Marcel Halstenberg, m.67); Dominik Szoboszlai (Dani Olmo, m.67), Xaver Schlager (Abdou Diallo, m.74), Kevin Kampl, Timo Werner (Emil Forsberg, m.19); Andre Silva y Christopher Nkunku.

Goles: 0-1, m.10: Christopher Nkunku; 0-2, m.51: Andre Silva; 0-3,m.62: Dominik Szoboszlai. 0-4, m.68: Valeriy Bondar, en propia puerta.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró tarjeta amarilla a Bogdan Mykhaylichenko y Lucas Taylor, del Shakhtar.

Incidencias: encuentro de la sexta jornada del Grupo F de la Liga de Campeones disputado en el estadio del Ejército Polaco de Varsovia.