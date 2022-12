El insólito video de Harry Kane que predijo su penal fallido en partido contra Francia

El capitán de la Selección de Inglaterra, Harry Kane, quedó en las portadas de todo el mundo después de fallar el penalti al minuto 83 que pudo empatar el partido con Francia. Por si no fuera suficiente, en redes sociales se hizo viral un video en el cual está practicando disparos desde los once pasos con un ex campeón del mundo en rugby, y que terminó siendo una calca de lo sucedido ante Hugo Lloris.

En el video se puede ver a Johnny Wilkinson, ex jugador de rugby y autor de la patada que le dio el único campeonato del mundo a Inglaterra en 2003 frente a Australia, y a Harry Kane, actual capitán de la selección inglesa de futbol.

El delantero del Tottenham convierte el primer penal con un disparo raso al poste derecho. Sin embargo, se acerca Wilkinson y le comenta: "Lo estás haciendo mal. Déjame mostrarte" antes de prepararse para patear como en un partido de rugby.

Al enviar el balón por encima del travesaño, Kane señala que estuvo mal pateado y Wilkinson contesta: "Así conseguí un campeonato del mundo con Inglaterra". Acto siguiente, el futbolista procede a patear de la misma manera que el jugador de rugby y vuela el penalti, tal y como lo hizo contra Francia en la instancia de cuartos de final de la Copa del Mundo.