EL GRINCH EL GRINCH

¿Se imagina usted una Navidad sin el Grinch?, ¿No, verdad?

Este peludo y verde personaje ha acompañado las fiestas decembrinas desde hace muchos años y, sin duda, es el favorito de muchos.

Es común que en las tiendas, se encuentren peluches, esferas, pies de árboles, pantuflas de este singular personaje. El Grinch fue creado por el fallecido Dr. Seuss, cuyo nombre era Theodor Seuss Geisel. Fue un escritor y caricaturista estadounidense, conocido por sus más de 50 libros infantiles.

El Grinch vio la luz por primera vez en 1957 gracias al cuento, ¡Cómo El Grinch robó la Navidad!, en el que también ha brillado el perrito "Max".

Con versos, rimas e ilustraciones, la historia critica la visión de la Navidad como algo comercial y satiriza a aquellos que obtienen beneficios explotando la época.

Debido al gran éxito, en 1966 el personaje reapareció, pero ahora en un especial de televisión, producido por MGM Animation/Visual Arts Studio y dirigido por Chuck Jones.

Este trabajo, que año con año pasan las televisoras abiertas en estas épocas triunfó tanto, que los fans le pidieron a Dr. Seuss más proyectos del Grinch y los complació.

En 1977, ofreció Halloween Is Grinch Night, un especial de Halloween para la CBS y en 1982, Marvel produjo el corto The Grinch Grinches the Cat in the Hat, el cual fue coproducido por el Dr. Seuss, bajo su verdadero nombre, Ted Geisel.

Fue en 1992 cuando se hizo otra versión, en la que Walter Matthau realizó la narración y la voz de El Grinch.

Aunque algunos años el Grinch se mantuvo vigente a discreción, no fue sino hasta el año 2000 que su fama retomó fuerza y las entonces nuevas generaciones conocieron al personaje y su historia. En diciembre de ese año, se estrenó El Grinch, largometraje "live action" protagonizado por Jim Carrey.

Ron Howard fue el encargado de dirigir el filme que obtuvo más de 345 millones de dólares en la taquilla internacional. Además de Carrey, actúan Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin, Molly Shannon y Taylor Momsen.

Como la historia es corta ya que "nació" a manera de cuento, Howard añadió más situaciones a la trama. Ahondó en los orígenes del personaje y le dio más peso al personaje de "Cindy Lou Quién", a quien le atormenta que en la Navidad se le dé más peso a los regalos que a la unión familiar.

Como es sabido, las rimas han sido esenciales en el cuento de Dr. Seuss y en esta adaptación de 2000, se usaron también.

Algunas fueron las mismas, mientras que otros se ajustaron a la época y unas más se introdujeron como nuevas.

Posteriormente, en diciembre de 2018 arribó a las salas una película animada del personaje verde.

Illumination y Universal Pictures presentaron el largometraje que cuenta una historia universal sobre el poder de la bondad y el verdadero espíritu de la Navidad. Eugenio Derbez prestó su voz al personaje en la versión de habla hispana.

Dicho proyecto recibió muy buenos comentarios de la crítica especializada.

"Su esencia es más fiel al aclamado libro y al especial de TV aparecido en 1966 que a la versión de Howard y Carrey. Esta vibrante adaptación animada le da al grandulón verde un aspecto más gentil y amable", dijo Michael Rechtshaffen de The Hollywood Reporter.

Por su parte, Owen Gleiberman de Variety escribió sobre la cinta: "Es divertida y afectuosa de una forma que probablemente guste no sólo a los niños de hoy en día, sino también a más de un adulto".

El Grinch es considerado un símbolo de la Navidad, como una parodia de lo que el moderno mercantilismo de la fiesta produce.

Se sabe que el personaje hace referencia al consumismo predominante y la preocupación solo por sí mismo, alejado completamente del mundo donde viven las personas, al final su corazón vuelve a latir dejando de lado su odio, convirtiéndose en el icono de la Navidad.

Además del periodo navideño el término "Grinch" suele ser sinónimo de grouchy ("gruñón").

Llegó para quedarse.

"Max", su perrito, también se ha vuelto muy famoso.

Este año llega a las salas de cine la cinta de terror y comedia navideña The Mean One, en la que el personaje verde es un asesino que odia la Navidad.