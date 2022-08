El futbol mexicano no tiene un rumbo: Oribe Peralta manda consejo a Yon de Luisa y Mikel Arriola

Oribe Peralta brindó 19 años de su vida al futbol profesional, triunfó en cuanto a clubes y de Selección, por eso desde su experiencia considera que el balompié mexicano no avanza porque quieren resultados inmediatos sin una planificación sensata.

"Me parece que hoy en día en el futbol mexicano no se tiene un rumbo de hacia dónde quieren llevar a la Liga, ni hacia dónde quieren llevar a la Selección Mexicana, por eso creo que es momento de pensar en los procesos y pedirle a quienes están en la cabeza que sean honestos con dónde quieren llevar al futbol mexicano", analizó para EL UNIVERSAL Deportes.

Oribe Peralta puso como ejemplo que México consiguió la medalla de oro en futbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 gracias a que el grupo de jugadores vivió un proceso de fracasos y lecciones que los ayudó a colgarse la presea.

"Los éxitos se construyen, no son de la noche a la mañana, si no tienes un proceso, tienes que saber construir los cimientos, cosas que te ayuden a conseguir lo que tú quieres", recordó quien ganó 4 Ligas MX.

Hace unas semanas la Selección Mexicana Sub-20 fracasó al quedar fuera del Mundial de la categoría y los Juegos Olímpicos de París 2024, pero Oribe Peralta pide no retroceder con este hecho, por el contrario, deben tomarlo como aprendizaje.

"Es triste que México no participe en competencias de este tipo, creo que muchas veces los fracasos no son la última palabra y que deberíamos tomarlos para ver qué hicimos mal, para no volver a caer en ese lugar", dijo el jugador, que militó en 7 clubes de la Liga MX.

El originario de Torreón piensa que México tiene talentosos futbolistas, pero sin un trabajo previo no lograrán trascender, de hecho, pone de ejemplo a la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026, donde fungirán como locales y en teoría deberían sobresalir, pero todo pinta que será difícil.

"Hoy en día no tienes una Selección que digas ‘este Mundial va a ser un proceso para muchos jugadores que tal vez en el 2026 puedan llegar en óptimas condiciones’ para en ese momento poder competir dignamente para poder avanzar a los cuartos de final", concluyó "Cepillo" Peralta.