¿El fin de Twitter? Empleados renuncian, Elon Musk responde y las redes estallan

Usuarios de la red social Twitter han convertido en tendencia la muerte del propio Twitter. Con hashtags como #RIPTwitter y con algo de ironía, desde la noche del jueves comenzaron a despedirse desde sus mismas cuentas personales.

El mismo Elon Musk ha alimentado esa tendencia, incluso con memes en alusión de la supuesta muerte de la red social y presumiendo desde su propia cuenta: "acabamos de alcanzar otro máximo histórico en el uso de Twitter LOL".

Y mientras eso sucedía en internet, sus trabajadores se manifestaban a las afueras de las oficinas de San Francisco. Justo frente al edificio, se proyectaban frases en contra de Musk como "stop toxic" o bien "Musk hellscape".

Por otra parte, cientos de empleados publicaron mensajes de despedida en la plataforma Slack, la cual utilizaban como herramienta de comunicación al interior de la compañía, luego de rechazar las nuevas medidas implementadas por Elon Musk y por las cuales les había extendido un ultimátum.

Según el sitio estadounidense The Verge, el magnate les había pedido que contestaran que "sí" a un formulario donde los cuestionaba sobre si formarían parte de lo que él llamó "Twitter 2.0". De lo contrario, se trataría de su último día de empleo.

RENUNCIAS Y MÁS RENUNCIAS

Este viernes, Twitter continuó perdiendo ingenieros y otros empleados luego que el nuevo dueño Elon Musk les dio la opción de prometer trabajar “con duro esfuerzo” o renunciar con una indemnización.

Centenares de trabajadores dijeron que se iban de la compañía antes del plazo del jueves fijado por Musk, colocando un emoji de saludo u otros símbolos conocidos por los empleados en la app interna de mensajes Slack. Sin embargo, no era siempre posible saber si lo hacían porque se iba o en solidaridad con colegas que parten, de acuerdo con un empleado que habló a condición de preservar el anonimato por temor a represalias y también un exempleado que habló a condición de anonimato por la confidencialidad requerida para recibir la compensación.

Algunos usaron Twitter para anunciar que se iban. Varios empleados usaron un foro privado exterior a la compañía para discutir sus renuncias planeadas, preguntando cómo eso podría afectar sus visas en Estados Unidos o si recibirían la indemnización prometida, de acuerdo con un empleado despedido esta semana.

La cúpula de Twitter envió un correo electrónico sin firma tras el plazo en el que anunció que las oficinas estarían cerradas y las tarjetas de acceso de los empleados desactivadas hasta el lunes. No se dio razón alguna para ese paso, de acuerdo con un empleado que aceptó la renuncia voluntaria el jueves y que pidió preservar el anonimato., para The Associated Press.

Aunque no está claro cuántos de los ya diezmados empleados de Twitter aceptaron la oferta de Musk, la nueva serie de salidas significa que la plataforma sigue perdiendo trabajadores justamente cuando se está preparando para la Copa del Mundo de la FIFA 2022 en Qatar, uno de los eventos más concurridos de Twitter que podría abrumar sus sistemas si colapsa el sistema.

“A todos los Tweeps que decidieron trabajar hoy su último día: gracias por ser increíbles compañeros de equipo a través de los altibajos. Ardo en deseos de ver qué harán después”, tuiteó Esther Crawford, una empleada que se queda en la empresa y ha estado trabajando en la reforma del sistema de verificación de la plataforma.

Desde que asumió el control de Twitter hace menos de tres semanas, Musk ha echado a la mitad de los 7,500 empleados a tiempo completo de la empresa y a un número incalculable de trabajadores externos responsables de la moderación de contenidos y de otras tareas cruciales. Despidió a altos ejecutivos en su primer día como propietario de Twitter, mientras que otros se fueron voluntariamente en los días siguientes. A principios de esta semana comenzó a despedir a un pequeño grupo de ingenieros que se opusieron a él públicamente o en el sistema de mensajería interna Slack de la empresa.