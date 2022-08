El FBI ejecuta orden de allanamiento en finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump

El FBI está realizando un registro en la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, informó el lunes el magnate inmobiliario en un extenso comunicado.

El republicano, declaró en el mensaje "estos son tiempos oscuros para nuestra Nación, mi hermoso hogar, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra bajo asedio y ocupado por un numeroso grupo de agentes del FBI. Nada como esto le había pasado a un presidente de los Estados Unidos antes".

Manifestó, "después de cooperar con las agencias relevantes de gobierno, este allanamiento sin anunciar a mi hogar no era necesario ni apropiado...esta es una mala conducta persecutoria, el uso como arma del Sistema de Justicia y un ataque por los demócratas 'radicales izquierdistas' que desesperadamente no quieren que me lance como presidente en 2024".

Agregando, "este asalto sólo puede ocurrir en países rotos del Tercer Mundo. Lamentablemente, América se ha convertido en uno de ellos, corrupto a un nivel nunca visto".

Si bien las circunstancias del allanamiento no son claras, el Departamento de Justicia ha elevado sus investigaciones sobre el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021 y los esfuerzos del exmandatario para permanecer en el poder luego de perder las elecciones ante el actual presidente Joe Biden, según el diario digital Huffington Post (HuffPost).

Los portavoces del FBI y del Departamento de Justicia no devolvieron los mensajes enviados en busca de comentarios.

Información en desarrollo.