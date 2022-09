El entrenador José Mourinho aparece en un video musical del rapero Stormzy

José Mourinho apareció en un video musical del rapero Stormzy. El video musical se estrenó este jueves y la canción se llama "Mel made me do it".

En una parte de la canción, Stormzy dice lo siguiente: "No me gusta hablar del pasado, prefiero no hablar como si fuera José" haciendo referencia a la entrevista post partido del Chelsea en 2014, cuando Mourinho era el director técnico de los Blues, en la cual su equipo perdió con Aston Villa con un gol anulado y tres tarjetas rojas en su contra.

En esa entrevista, "El Especial" dijo: "Prefiero no hablar. Si hablo, estoy en grandes problemas" dejando claro su malestar hacia el arbitraje.

Finalmente, en el video podemos ver a Mou al frente de un grupo de muchachos tapándose la boca con un dedo haciendo el gesto de silencio.