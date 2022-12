El dolor, sufrir y llorar es de seres humanos: Dani Alves

Dani Alves, defensa de Brasil, admitió este viernes el "palo durísimo" para "todos" la eliminación en los cuartos de final del Mundial 2022, aseguró que "el dolor, sufrir y llorar es de seres humanos" y esperó que los jugadores de "presente" de la selección "puedan utilizar las lágrimas para nutrir sus futuros".

"Todos los seres humanos en estos momentos sufren y lloran. Ha sido un día durísimo para todos nosotros, por cómo se dio el partido, por cómo nos habíamos enganchado con ese gol, quedan tres, cuatro minutos y encajamos el gol. En ese momento te da un bajón a la hora de los penaltis y, por más que uno quiera, es un ser humano y huye todo de su control, con todo el esfuerzo, el sacrificio, la mente ya no piensa. El cuerpo intentas recuperar, pero muchas veces no sale bien. No tocó salir bien, pero esto forma parte del juego", declaró.

"Es difícil, porque son situaciones que uno tiene que aprender a convivir con ellas. La vida no es perfecta, el fútbol no es perfecto y nada es perfecto. Hagas lo que hagas, las cosas nunca están bajo control. Hay que seguir y, sobre todo, ellos, que son el presente y el futuro de la selección brasileña. Hay que empezar a madurar con esta situación. El dolor, sufrir, llorar es de seres humanos. Que pueda utilizar las lágrimas para nutrir sus futuros", añadió.

Alves aún no ha ganado ningún Mundial a lo largo de su exitosa carrera. "No todo el mundo puede tener todo lo que quiere. La grandeza no se mide por lo que uno conquista, sino por lo que uno es. Un título puede cambiar una cosa en mi carrera, pero mi vida no cambia mucho", explicó