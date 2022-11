¿El dinero da o no da la felicidad?

Uno de los debates más intensos en torno a las finanzas es si el dinero da o no la felicidad. La mayoría de las personas a quienes les he preguntado si el dinero da o no da felicidad, afirman que sí es necesario para ser feliz. En realidad, todo depende de las circunstancias y necesidades de cada persona, por ejemplo, diversos estudios afirman que existe una relación bastante estrecha entre la capacidad de ahorro y los sentimientos de felicidad de los europeos.

Hay preguntas que generan mucha controversia: ¿Podemos ser felices con poco dinero? ¿Se pueden satisfacer todas nuestras necesidades humanas sin tener en cuenta el dinero? ¿Hay alguna cantidad límite a partir de la cual el dinero deja de tener efecto en el estado de ánimo de una persona? Para algunas de estas preguntas ya hay cierto consenso.

En el año 2018 se realizó una encuesta (ING International Survey) a más de 15 mil personas de Europa, Estados Unidos y Australia, el 57% de los europeos afirman que son felices y un 10% afirma que muy rara vez se sienten infelices y un 32% se sienten felices solo ocasionalmente. Estos países tienen una economía sólida. La mayoría de los encuestados dicen estar cómodos con su salud financiera. Entre el 57% de los que decían ser felices, se encontraba un 47%con niveles altos de ahorros y buenas finanzas personales. Mientras que en el 32% de los felices ocasionalmente, solo el 21% tenía suficientes ahorros y comodidad financiera.

Los seres humanos somos felices por naturaleza.

¿El dinero da la felicidad? Si, pero hasta cierto punto. Lo anterior lo afirman dos psicólogos ganadores del Premio Nobel de Economía y pioneros de la economía conductual. Revisando encuestas realizadas a más de 450 mil trabajadores de Estados Unidos, estos psicólogos encontraron que el bienestar emocional de los participantes crecía de acuerdo con el aumento de sus ingresos, pero esto era cierto solo hasta $75 mil dólares de ingresos anuales, los incrementos sucesivos no daban juna mayor felicidad. El estudio también concluye que individuos con ingresos bajos tienden a tener un menor bienestar emocional y una autoestima más baja.

Existe otra disyuntiva importante: ¿Disfrutar de más tiempo libre o ganar más dinero? Algunos estudios sugieren que priorizar el ahorro sobre el tiempo libre puede determinar nuestro nivel de felicidad. La Universidad de Columbia en una encuesta reciente, preguntaba a más de mil estudiantes si tendían a priorizar el tiempo sobre el dinero o al revés. Las conclusiones fueron realmente muy interesantes y chocan con lo que nos dice la intuición.

Un año después de su graduación, los estudiantes que priorizaron el dinero sobre su tiempo libre eran menos felices que los compañeros que priorizaron el tiempo libre.Los resultados del estudio, que no encontró diferencias sustanciales entre estratos socioeconómicos, sirven para rechazar la creencia generalizada de que el dinero da la felicidad. En este estudio, el tiempo libre era un bien mucho más valorado por los estudiantes.

Hay razones obvias que explican por qué una buena salud financiera puede contribuir a alcanzar la felicidad. Proporciona tranquilidad, una buena salud financiera es sinónimo de tranquilidad y solvencia, y ello tiene un impacto psicológico directo en nuestra felicidad. Las necesidades básicas están cubiertas. La famosa pirámide de Maslow indica que solo prestaremos atención a las necesidades situadas en la parte superior de la pirámide si antes se han satisfecho las necesidades más básicas. Entonces, no es posible conseguir la autorrealización si antes no hemos satisfecho las necesidades de comida, vestuario o vivienda, por ejemplo, para las cuales es necesario un cierto desembolso económico.

También hay argumentos en contra de la teoría de que el dinero da la felicidad. Con el dinero no se compra tiempo. El dinero nunca podrá comprar el bien más preciado y limitado que existe: el tiempo. Estudios como el de la Universidad de Columbia demuestran por qué muchas personas prefieren disponer de tiempo libre antes que ganar mucho dinero.

El salario emocional es más importante que el dinero. Cada vez son más las empresas que utilizan el salario emocional -un concepto que se refiere a todas aquellas retribuciones no económicas que el trabajador puede obtener de la empresa-, su objetivo es incentivar de forma positiva la imagen que tiene sobre su ambiente laboral. Y este tema, el salario emocional le gana por goleada al dinero. Un estudio de Adecco -aquí la conciliación laboral gana por goleada. De hecho, según un estudio de Adecco -organización de recursos humanos-el 64% de los trabajadores renunciarían a un mayor salario a cambio de una mayor "felicidad laboral".

La libertad y la prosperidad no tienen precio. A nivel mundial, hay una relación directa entre la felicidad y el régimen de libertades que disfrutan los ciudadanos de un país. Según el índice global de felicidad elaborado por Naciones Unidas, los primeros países de la lista son tradicionalmente aquellos cuyos ciudadanos disfrutan de mayor libertad social y económica, y suelen corresponderse con los países más prósperos.El debate entre dinero y felicidad sigue su curso. Sin duda, la felicidad está relacionada con el dinero, pero con muchos matices, como reza el dicho, "el dinero no lo es todo".

