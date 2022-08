Pepe Valdivieso llegó a la producción de Como dice el dicho, sin saber que con el paso del tiempo se volvería un proyecto que lo catapultaría en gran escala. El actor e influencer celebra ser parte de este programa producido por Genoveva Martínez, en donde encarna a "Pepe", quien forma parte del personal de la cafetería "El dicho".

"Me siento orgulloso. Es impresionante para mí entender que soy parte de este proyecto tan exitoso e importante que cuenta con la producción de Genoveva. "A la gente le encanta este programa, es por eso que lleva tantos años transmitiéndose y además siempre se está renovando", comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Valdivieso externó que se le hace maravilloso cómo los escritores hacen, "historias bonitas" a raíz de los dichos.

"Hay un dicho para capítulo. Los dichos son enseñanzas que resumen cierto conocimiento, el cual se expande en el programa y eso funciona también para crear conciencia sobre temas que no se hablan".

Pepe expresó que Como dice el dicho ha contado en su elenco con grandes estrellas y ha catapultado a jóvenes que están comenzando sus carreras.

"La magia de Como dice el dicho es que puede unir a actores reconocidos con nuevos talentos y eso es fascinante, además de que eso me pasó a mí, jamás pensé en alternar con figuras como Omar Fierro, Maribel Guardia o el mismísimo Sergio Corona".

En ese sentido, Pepe comentó que justamente ha sido el fanático de las Chivas del Guadalajara, el que más apoyo le ha brindado.

"De repente, Sergio me dice, 'y si dices esto de esta manera, o si le metes un toque más cómico', en verdad que me da mucho orgullo que alguien como Sergio me esté guiando en mi trabajo, es fascinante", explicó. En cuanto a de qué manera entró a Como dice el dicho, Pepe reveló que fue muy particular.

"Yo entré en el 2018. Me invitan a cubrir redes sociales del 'Dicho' y luego me dicen que me darán un personaje incidental como comensal del café; fue en la temporada 12 cuando Genoveva me habla y me dice que me daría un personaje de planta junto con los de Sergio y Omar; imagínense la emoción que sentí, en verdad que estoy muy agradecido con Genoveva por la oportunidad".

Por otro lado, Pepe informó que además de su labor en Como dice el dicho, le ha apostado a generar contenido en redes sociales. "Me gusta mucho hacer redes. Luego, mis seguidores me dicen que me vieron en el 'Dicho'. Quiero poner mi empeño en dar lo mejor de mí en todo lo que haga".

De acuerdo con el actor, la comedia es el género en donde desea destacar dentro del mundo digital y la "artisteada".

"Amo hacer reír a la gente, por eso también, cada que puedo, le meto tintes cómicos al personaje de 'Pepe'".

En cuanto a la cultura de la cancelación en las redes sociales, Valdivieso opinó que él es muy cuidadoso con lo que postea o los videos que hace porque justamente no desea meterse en problemas.

"Siempre hablo en positivo. No hablo de cosas negativas, no me quejo y menos públicamente. Si tú ofreces una visión del mundo optimista, eso vas a atraer. No me gusta entrar en polémicas precisamente para no meterme en broncas".