El día que Luis Miguel llamó 30 veces a mujer casada para conquistarla

Luis Miguel siempre ha sido un galán. Al cantante nunca le han faltado las mujeres, es más caían rendidas a sus pies sin siquiera modular palabra alguna. Pero lo cierto es que también ha debido pasar por el rechazo muchas veces. Incluso hubo una señora casada a la que llamó ¡30 veces! para intentar conquistarla.

Algo parecido le pasó a Luis Miguel con Mariah Carey, o bueno por lo menos así lo retrató en su biopic para Netflix. Él tuvo que recurrir a todo tipo de trucos para poder llegar hasta ella. No olvidemos que, pese a su fama, la cantante tenía el triple de popularidad que él cuando se conocieron.

¿Quién es la mujer casada que Luis Miguel intentó conquistar?

Luis Miguel es muy cuidadoso de su vida privada. Incluso se dice que "El Sol" les hace firmar una especie de contrato de confidencialidad cuando comienzan a salir con él. Sin embargo, este no fue el caso, ya que esta mujer casada lo rechazó pese a su insistencia. ¿De quién estamos hablando?.

(FOTO: ESPECIAL)

No todas han podido resistirse a los encantos del intérprete de "La incondicional" pero Olga Breeskin sí logró. "Mi teléfono sonó exactamente de las 9 de la noche a las 12 de la noche, por lo menos 30 veces, pero no tuve el valor de contestarle a Luis Miguel", reveló la actriz en una entrevista reciente.

Ellos se conocían desde hacía mucho cuando Olga Breeskin llegó de mini al estudio de Armando Manzanero. "La verdad tuve una relación comercial cuando estuve trabajando con Manzanero, cuando yo vivía, en 1991, con el que en ese año era mi esposo, Joey Doucette, el papá de mi único hijo Alan", recordó la violinista.

"Yo sé que ni se ha de acordar porque ‘una raya más en el tigre no se nota’, pero si nos está viendo Luis Miguel sabe que no fue majadería ni fue rechazo, simplemente que yo tenía mucha más edad que él, y aparte tenía a un chavo como esposo y yo estaba enamorada del papá de mi hijo, cuando estás enamorada no tienes ojos para nadie", agregó Olga Breeskin.