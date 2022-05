El desnivel 5 de Mayo estará listo en la administración del gobernador Aispuro: Secope

La obra de lo que será el paso a desnivel en el cruce de ferrocarril de avenida 5 de Mayo y calle Enrique Unzueta de Gómez Palacio registra un avance del 20 por ciento. Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado (Secope) aseguran que los trabajos concluirán antes de que termine la administración del gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Fue esa precisamente, una de las inquietudes que manifestaron los comerciantes de la zona, los cuales se han visto afectados con el desplome de sus ventas, tras haberse cerrado la circulación en dicho crucero.

Un grupo de comerciantes que se han visto afectados con el desplome de sus ventas se acercaron al gobernador durante un recorrido. (Foto: GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN)

Rafael Sarmiento Álvarez, titular de Secope, informó que la obra registra un avance del 20 por ciento, y aseguró que estará lista antes de que termine la Administración del gobernador, es decir, en el mes de agosto.

"Sí tenemos un avance considerable, y les puedo asegurar que esta obra se termina en este tiempo del gobernador. En agosto vamos a terminar", aseguró Sarmiento Álvarez.

Así mismo, detalló que dentro del avance que se tiene y parte de los trabajos que se han realizado están: "Necesitamos salir de lo que es la cimentación, de lo que son los muros, lo que va a detener la tierra para que puedan pasar los carros por debajo, el trabajo no se aprecia mucho porque no es hacia arriba, sino hacia abajo, se están anclando pilotes; todo lo que son los armados de los pilotes se hace una excavación y luego ya se hincan", explicó.

Foto: GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN

Dijo que si bien la obra contará en una primera etapa con dos carriles, se dejará los preparativos para ampliar hasta cuatro carriles.

"Vamos a dejar preparación para posteriormente hacer los otros dos carriles".

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, aseguró que no se han ocasionado daños ni se ocasionarán ni a los vecinos cercanos ni a los comercios establecidos.

"No vamos a ocasionar ningún daño, ahorita por la molestia de la obra, el polvo a lo mejor que la gente no pasa por aquí, un comercio dice ya no estoy vendiendo, se les está buscando la manera de apoyarlos", dijo.

Sin embargo, un grupo de comerciantes que se han visto afectados con el desplome de sus ventas se acercaron al gobernador durante un recorrido que realizó este viernes por el lugar. El mandatario se comprometió a gestionar microcréditos para que puedan hacer frente a las afectaciones que se pudieran tener.