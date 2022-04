'El caso de mi hija está estancado', dice madre de Sugey, desaparecida en Mazatlán

La señora Rosa Alma Delia Hernández tiene la corazonada de que su hija Yajaira Sugey, de 21 años, está viva. El próximo 4 de mayo se cumplen ocho meses de que la joven desapareció en Mazatlán, Sinaloa junto a su acompañante de 23 años, David Garay Quiñones. Desde entonces, Rosa Alma no ha parado de buscarla.

Se la vive pegada al celular, marchando por las calles de aquella entidad, compartiendo la ficha de desaparición de Sugey en redes sociales y además, ha enviado cartas para solicitarle apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente, se presentó en un evento oficial en Sinaloa para reclamar al gobernador, Rubén Rocha Moya, la lentitud en las investigaciones.

HABRÁ MARCHA EN TORREÓN

Rosa Alma Delia comentó ayer en rueda de prensa que la carpeta de investigación se quedó estancada, motivo por el cual está convocando a una marcha este domingo primero de mayo en Torreón para pedirle al gobierno de Coahuila que intervenga ante las autoridades sinaloenses y se colabore en las pesquisas, tal y como lo hicieron con el gobierno de Nuevo León, en el caso de la joven de 18 años, Debanhi Escobar.

La marcha partirá a las 12 del día del Memorial de Desaparecidos de la Alameda Zaragoza hasta la Plaza Mayor y se pide a la ciudadanía que de preferencia acuda con alguna prenda morada.

"Mija es de aquí, es originaria de Torreón, yo necesito que ustedes me ayuden, que le reclamen a Sinaloa, ¿qué se necesita para que le den la misma atención a mi hija?. Lo que yo quiero o busco con esa marcha es que el gobierno de Coahuila me apoye para que haga presión a los de Sinaloa, porque el caso de mi hija se quedó estancado, yo necesito que le den celeridad a eso, necesito que estén más al pendiente", dijo.

Casi ocho meses han sido de agonía para Rosa Alma Delia. No ver y abrazar a Sugey la quiebra. "Me duele en alma que no estemos juntas, pero una cosa sí te prometo mi amor, te voy a buscar hasta encontrarte. Haré hasta lo imposible porque regreses…".

En su búsqueda independiente, la señora asegura que tuvo noticias de Sugey. Le han dicho que sigue en Mazatlán, Sinaloa e incluso en centros de rehabilitación que ha visitado le han comentado algunas personas que la han visto en algunos puntos de aquella ciudad. "Hay indicios de que está viva", sostuvo.

También reclamó que pese a lo anterior, la Fiscalía de aquel Estado le ha dicho que Sugey probablemente no desapareció en esa ciudad.

Sugey y su acompañante fueron vistos por última vez el 4 de septiembre de 2021, en las playas de Mazatlán, Sinaloa.

La joven es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo color castaño, estatura 1.62 metros, cejas semipobladas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana, base ancha. Como seña particular tiene un tatuaje de víbora en su tobillo izquierdo.

Las personas que tengan información que pueda llevar a la localización de Sugey, pueden llamar al sistema de emergencias 911, o a los teléfonos 800 890 90 02, 871 754 67 54 y 871 310 37 36.

¿Y LA FAMILIA DE DAVID?

Rosa Alma comentó que con la familia de David Garay Quiñones no mantiene comunicación y que desconoce qué están haciendo para la localización del joven. No obstante, mencionó que en sus diligencias independientes, también está preguntando por David, pues sabe que también es clave para conocer el paradero de su hija.