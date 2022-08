El caballo, la guitarra y lo enamorado, los 'vicios' que Joan Sebastian le heredó a José Manuel Figueroa

El puerto de Mazatlán se volvió el escenario perfecto para que los artistas de Andaluz Music y Fonovisa/Disa hablaran de sus proyectos.

Calibre 50, Banda Carnaval, José Manuel Figueroa, Los de La Noria, Cuarto de Milla y Ricardo Murillo se reunieron en el escenario de un centro de espectáculos de la llamada "playa de los laguneros".

Ellos cantaron varios de sus temas, pero también hablaron con varios medios nacionales, entre ellos, El Siglo de Torreón.

José Manuel Figueroa dio detalles de sus siguientes canciones y además fue claro en decir que no considera que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

"No he llegado a ese instante, espero que llegue en un futuro, sin embargo, no traigo prisa. Estoy entregando el alma y haciendo lo que amo".

En todo encuentro con la prensa, José Manuel honra a su padre, Joan Sebastian, y esta vez no fue la excepción. El cantante aclaró que interpreta los temas de su progenitor porque al hacerlo reafirma que el legado del "Poeta del pueblo" sigue vigente.

"Antes sí me molestaba que se refirieran a mí como 'el hijo de Joan Sebastian', hoy me siento afortunado de que me cataloguen de esa manera. Dicen que canto canciones de mi padre por necesidad económica, y creo que no lo tienen claro, sí canto canciones de mi padre, pero es por necesidad emocional", recalcó José Manuel Figueroa.

En ese sentido, Figueroa reveló los tres vicios que le heredó el fallecido intérprete de Tatuajes.

"Definitivamente, es el caballo, la guitarra y lo enamorado. Así como él, ofrezco ahora shows ecuestres. Reunir la música con los caballos me hace sentir afortunado y créanme que me estoy preparando muy bien porque el público que le gusta apreciar estos espectáculos es muy exigente".

El cantante mencionó que por ahora no le gustaría que se hiciera otra bioserie sobre su papá, como la que él protagonizó en 2016, de la mano de la productora Carla Estrada.

"Esa serie que hicimos me sigue afectando emocionalmente. Agradezco la oportunidad que me dio Carla de incursionar en la actuación y qué mejor que dando vida a mi padre, sin embargo, el haberlo hecho me afectó, me pegó bastante. Hay capítulos que ni siquiera he visto".

Durante la charla con la prensa, José Manuel Figueroa fue cuestionado sobre el altercado que tuvo Pablo Montero con una reportera de Saltillo, aunque no opinó sobre el lagunero, reconoció que pese a lo explosivo que él llegó a ser, hoy en día controla muy bien sus emociones.

"El carácter que llevo es el que me hizo demostrarle al viejo (Joan Sebastian) que esto es lo que me gusta, no me avergüenzo de mi carácter, he vivido algunos momentos difíciles, pero es parte de la vida, es lo que te hace crecer".

Por último, José Manuel Figueroa comentó que está por lanzar nuevas canciones. En sus redes sociales, ya hay fotos de lo que será el video oficial de su siguiente sencillo.