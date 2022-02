El amor de un padre hasta la muerte, así fue la historia de Juan Francisco y sus hijos con parálisis cerebral

El lunes siete de febrero se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Juan Francisco Cortés y sus dos hijos Sergio y Kiko (quienes padecían de parálisis cerebral), en un incendio que consumió su vivienda ubicada en la colonia Miguel de la Madrid de la ciudad de Gómez Palacio.

La historia del hombre de 78 años de edad, se hizo bastante conocida en la región debido a que éste velaba día y noche por sus hijos de 44 y 38, quienes se veían postrados en camas ante la parálisis cerebral que sufrían desde pequeños.

Don Francisco contaba con el apoyo de sus otros dos hijos, sin embargo, en una entrevista para esta casa editorial, realizada el año pasado, reconoció que resentía bastante la ausencia de su esposa que falleció durante septiembre del 2020.

Sus hijos están postrados en una cama debido a que padecen parálisis cerebral

La dedicación y el cariño que el hombre mayor demostraba hacia sus 'niños' (como el los llamaba) conmovió rápidamente a laguneros que se dieron a la tarea de apoyarlo con algunos muebles y otros recursos con el fin de que la vida de estos fuera más llevadera.

"La mera verdad es que he estado bien bendecido, ha venido mucha gente a traernos cosas y hasta me están arreglando el cuarto donde están los niños, para que yo ya no batalle tanto", expresó en entrevista para El Siglo de Torreón.

Lamentablemente las vidas de Cortés y sus dos hijos se vieron apagadas este lunes cuando un incendio, aparentemente provocado por un corto circuito, consumió su hogar, calcinándolos en sus camas.

Los hechos se registraron cerca de las 13:00 horas de este lunes

De acuerdo a los primeros reportes de Bomberos y Protección Civil, las víctimas no habrían reaccionado a tiempo al incendio debido a su situación, especulando que el padre decidió permanecer junto a sus hijos, en vez de huir de las llamas.

En redes usuarios lamentaron el trágico final de la familia.