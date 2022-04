Ejército ruso se retira de Kiev para reorganizar ofensiva

Un funcionario del Departamento de Defensa declaró que las tropas rusas que quedaban en los alrededores de Kiev y Chernígov, al norte de Ucrania, se han retirado para dirigirse a Bielorrusia y Rusia con el fin de "reconsolidarse y reajustarse".

"No estamos viendo fuerzas rusas dentro y alrededor de Kiev o al norte de Kiev, ni tampoco dentro o en las inmediaciones de Chernígov", apuntó la fuente. Por su parte, Estados Unidos no ha detectado "cambios reales" en la situación en el este o el sur de Ucrania. "Mariúpol sigue aislada, pero los rusos no se la han asegurado pese a las informaciones de fuentes abiertas de lo contrario, de los ucranianos entregando Mariúpol, evaluamos que eso no ha ocurrido", dijo el funcionario estadounidense.

Uno de los asesores de la Presidencia ucraniana, Oleksiy Arestovych, aseguró que los rusos han perdido parte de su potencial ofensivo y que ahora están dotando de personal y redistribuyendo sus tropas en un intento de continuar la ofensiva sobre la asediada Mariúpol, en el sur, y en la región de Járkov.