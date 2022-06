Eduardo Pérez asegura que está en su mejor momento

Consciente que durante la pretemporada disputará una de las posiciones más competidas en los Guerreros, el delantero Eduardo Pérez, una de las incorporaciones para los albiverdes en el Apertura 2022, busca aportar su experiencia tanto en el máximo circuito como en la Liga de Expansión.

Y es que tras haber militado en la Franja del Puebla y los Bravos de Juárez dentro en el máximo circuito, el nacido hace 29 años en Culiacán, Sinaloa, no se achica, al tener que pelear el puesto al colombiano Harold Preciado, el "Mudo" Aguirre, así como al argentino Javier Correa, quien será repatriado por Santos Laguna en las próximas horas o días.

"En el tema deportivo, este es mi mejor momento en cuanto a la forma física, pero sobre todo en lo mental, también en lo emocional", platicó en cuanto a su sentir, pero además agregó: "Llegar a Santos Laguna me llena de alegría y satisfacción, sabiendo que todo el trabajo que realicé en la Liga de Expansión me dio esta oportunidad, pero sé que tengo que competir, ganarme un lugar y ayudar a que se cumplan los objetivos que tenemos".

Respecto a sus METAS que persigue, confesó que es mantener la constancia en los temas que lo caracterizan como jugador y persona, al considerarse como una persona disciplinada, que no se rinde, que levanta la cara y pelea por el balón.

"Generar a la ofensiva y dar resultados, ya sea con goles o asistencias, presionando alto, porque como delanteros somos la primera línea de defensa", dijo en cuanto a la mentalidad que tiene como futbolista, pero también enfatizó: "Busco adaptarme rápido al estilo de juego que busca implementar el cuerpo técnico. Vengo a generar competencia interna y compañerismo".

Tras su paso por la extinta Jaiba Brava en la Liga de Expansión, Pérez agradeció la oportunidad de regresar a la Liga MX, recordando que al técnico santista, Eduardo Fentanes, lo conoce de varios años atrás.

"Sé que esta oportunidad también se le presenta al cuerpo técnico, y buscará aprovecharla, entonces lo que me pide es venir con esa hambre que siempre me ha caracterizado. El profesor me pide que no pierda esa constancia en el trabajo diario, en cada entrenamiento, el presionar en el sentido de la competencia interna, el creerme que las oportunidades se presentarán", dijo en cuanto a su disposición.

Acerca de la competencia interna con los Guerreros, expresó que rol que viene a desempeñar, es el de futbolista profesional, y ya estando en plenas facultades con el equipo, considera que jugará el que en mejores condiciones esté, ya que es lo importante en cualquier equipo exitoso.

Por último, habló del recibimiento que le dieron y la adaptación que lleva: "Antes que buenos jugadores, encontré buenas personas, todos nos recibieron con los brazos abiertos, y se siente esa hambre de revancha".