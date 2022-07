Eduardo Fentanes quiere que el Estadio Corona sea una fortaleza para Santos Laguna

Ante el bicampeón Atlas, los Guerreros buscan ser contundentes en el Corona, para sumar puntos y que los posicionen en los primeros puestos de la clasificación en el Apertura 2022.

Así lo expresó el técnico albiverde, Eduardo Fentanes, en la conferencia de prensa que brindó en el Auditorio Orlegi del TSM, tras la práctica matutina de Santos Laguna, donde además adelantó, que hasta el domingo sabrán si contarán en la alineación con el brasileño Matheus Dória, resentido de su tobillo derecho.

"Hemos mantenido una fortaleza en casa, regularmente ha sido así, debemos aprovechar la localía y buscar ganar el domingo para ir emparejando los números al arranque del torneo" dijo el timonel del conjunto lagunero, donde además reconoció que los Rijonegros, también están urgidos de triunfo, luego de acumular dos derrotas consecutivas, ante Tigres en el "Volcán" y contra Xolos en el Jalisco.

Es por ello que el estratega verdiblanco, dejó en claro que están enfocados en hacer un buen juego, retomar las cosas que se les han escapado, para poder ser consistentes y sumar de a tres puntos.

"Mantenernos fuertes en casa es primordial, sumar en casa, establecer una cantidad de puntos nos acercaría a liguilla, eso es importante" dijo Fentantes, que adelantó que el refuerzo paraguayo, Cecilio Domínguez, probablemente tendría algunos minutos frente a los tapatíos, luego de ya contar con su pase internacional y el haber entrenado desde el martes pasado.

El no haber tenido actividad en la fecha doble, sirvió para trabajar y enfocarse en otros aspectos "tuvimos una semana larga, para repasar y afinar cosas, se habló al interior, en cosas para corregir, se sacó provecho, pero los equipos en México estamos listos para las jornadas dobles, no es factor de merma y para Atlas no lo será, se planifica de acuerdo al calendario, así que lo aprovechamos muy bien repasando conceptos, esperando que la mejora se refleje desde el minuto uno".

Y es que desde el pasado lunes por la tarde, comenzaron a entrenar contenido tácticos, conceptos de origen que ya habían ensayado el torneo pasado y durante pretemporada, acerca de lo que se plantearon, donde fueron muy repetitivos para darles la idea y buscar que logren afianzarse y plasmarlo durante más tiempo en los partidos y no solo por momentos.

"Trabajamos cuatro conceptos básicos y los repasamos, como lo es la presión, ocupación de la cancha para ser más agresivos independientemente del sector, tener esa intensidad y entender que si es superada, nos ganan la espalda, además del sostenimiento de pelota, para llegar al arco rival con más claridad", enfatizó.

