Eduardo Fentanes no sabe si seguirá como técnico de Santos

Aunque no está claro el tema de su continuidad como entrenador del primer equipo de Santos Laguna, Eduardo Fentanes se dijo contento por el cambio que logró en el conjunto albiverde, al que tomó con solamente 2 puntos tras un desastroso inicio de torneo.

Posterior a la victoria que obtuvieron los Guerreros ante San Luis, Fentanes declaró: "No se ha hablado del tema (continuidad). Logramos 18 de 33 puntos. La cara del equipo cambió y tenemos este orgullo. Es un tema que se va a hablar, pero la directiva es la que tiene la decisión final y nosotros trabajaremos para lo que sea lo mejor para el equipo".

En su análisis del rendimiento del equipo desde que tomó el timón, Fentanes lamentó no haber logrado la calificación al repechaje, aunque celebró el cambio de actitud y de resultados que logró impregnar en la parte media del torneo: "Me siento orgulloso por el cambio que tuvieron los jugadores. No olvidemos dónde estábamos con la eliminación de Concachampions, en la liga, etcétera. Satisfecho no estoy, pero sí con la sensación de haber logrado los dos objetivos que se nos presentaron.

El balance termina siendo positivo, con un porcentaje alto de puntos. Como entrenador te das cuenta que el grupo se entrega y lo hicieron en todos los partidos bajo el cargo de este cuerpo técnico", sentenció.

FRUSTRADOS: ACEVEDO

Por su parte, Carlos Acevedo, lamentó el desenlace que tuvo Santos en el actual torneo, al no lograr calificar a la repesca: "Estamos frustrados por no conseguir el objetivo de pasar a la liguilla, pero es importante la última impresión. El equipo se vio unido y con ganas de trascender. Me sentí bien, disfruté el partido al máximo pero el resultado colectivo es lo que interesa. A mi me toca hacer mi trabajo, estoy contento por las atajadas. Fue un inicio muy malo y complicado, pero me quedo con ese valor de todos para revertir la situación".

En cuanto a su reciente llamado a la Selección Mexicana y las probabilidades de meterse a la lista final para el Mundial de Catar 2022, el guardameta lagunero aseveró: "El simple hecho de estar en Selección Mexicana es increíble, me hubiera gustado el triunfo ante Guatemala pero cerramos bien aquí. Voy a seguir trabajando con mucha humildad y esfuerzo para poder estar. El ser considerado en seleccionados es un honor para mí portar la playera de México. Me tengo que visualizar, hay grandes personas y grandes porteros", dijo.