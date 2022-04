Eduardo Fentanes lamenta la falta de contundencia en Santos

Al finalizar el encuentro, Eduardo Fentanes, director técnico de los Guerreros, lamentó la falta de contundencia que se tuvo en el juego de ayer ante León.

"Generamos muchas situaciones de gol, no pudimos hacer más que uno, pero me parece que esta parte de buscarlo, la disposición de ellos (jugadores) volvió a estar presente y desafortunadamente no se concretó", mencionó el técnico de los Guerreros, que en diez partidos en el banquillo tiene marca de cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas.

Dijo que el encargo de la directiva fue cambiarle la cara al equipo y cosechar la mayor cantidad de puntos.

"Cuando nosotros en fecha 7 tomamos para hacer el cuerpo técnico, el encargo fue muy claro, fue cambiarle la cara al equipo, y cosechar la mayor cantidad de puntos posible. En medio de lo que se vivía, me parece que la cara del equipo cambió, si con los altibajos normales de una Liga como la nuestra, pero en general me parece que la cara cambió y estamos trabajando en esa cosecha de puntos, nos quedan tres disponibles y los tenemos que ir a buscar exactamente con la misma vehemencia y con el mismo compromiso", destacó Fentanes.

El estratega no entró en detalles cuando se le preguntó sobre si se consideraría un fracaso si los Guerreros no califican al repechaje. Mencionó que llevan (con él como técnico) 15 puntos, cuando en la fecha dos del torneo se tenían apenas dos unidades.

Resaltó que él y su cuerpo técnico fueron valientes al aceptar el reto de dirigir al equipo, que cabe resaltar se encontraba en el último lugar de la clasificación.

"Asumimos el compromiso en una situación complicada, fuimos valientes en aceptar el reto, que no era nada fácil", concluyó el técnico santista.