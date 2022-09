Eduardo Fentanes celebra la contundencia de Santos tras ganar en casa contra Necaxa

Eduardo Fentanes aún se niega a adelantar vísperas y prefiere ir paso a paso, aunque celebró anoche la contundencia mostrada por los Guerreros para regresar a la senda de la victoria en el estadio Corona.

En su análisis posterior al partido frente a Necaxa, el estratega de los Guerreros del Santos describió: “El día de Tigres tiramos 16 veces a puerta y no anotamos, ahora quizá fue un poco diferente. Ellos comenzaron bien el partido, a nosotros nos costó un poco más el meternos, pero el tema de la contundencia volvió a aparecer en casa y así será de aquí hasta el final del torneo, porque nos estamos jugando mucho. Me quedo con el balance final, donde todos los jugadores registrados en el primer equipo ya han tenido participación, donde se ha hecho un muy buen grupo, con gran unidad y buena competencia, pero fue una gran noche, con nuestra gente a pesar de que fue complicado por el día y la hora, pero nuestra contundencia nos ayudó en esta ocasión a llevarnos los tres puntos”.

Fentanes reconoció la dificultad que implicó vencer a los Rayos, quienes fueron superiores a Santos en posesión del balón, pero también anticipó un cierre de torneo igualmente complicado, para el que espera contar con el apoyo de los aficionados: “El cierre va a ser muy difícil, todos los equipos están jugándose algo, tienen su propuesta, el tema de las fechas dobles también complica, no se puede estar jugando dominando siempre, unas veces tienes esta contundencia, otras veces no, así es nuestra liga. Pero esa mística, ese deseo de los jugadores se hace presente semana a semana, todavía faltan partidos, esperemos que la próxima vez que estemos en casa contra Juárez, tengamos mucho más apoyo de nuestra afición, los invitamos a apoyarnos en el estadio para poder hacer esto posible”, señaló.

Para el estratega albiverde, la amplitud y el compromiso de todo el plantel a su mando, es algo que también se celebra, pues ello les ayuda a obtener los resultados actuales: “Ha habido circunstancias que nos han obligado a hacer rotaciones, pero desde la pretemporada les hicimos saber a los jugadores que no necesitábamos once, sino que necesitábamos a los 23, sin fastidiarse si les tocaba jugar o no, anteponiendo al equipo, eso nos ha fortalecido, nos ha ayudado a superar las adversidades propias de la profesión y a salir adelante”, aseguró.

Finalmente, el entrenador albiverde reiteró que más allá de considerarse entre los favoritos al título, los Guerreros prefieren ir día a día, sabiendo que aún hay margen de mejora: “No creo que sea momento de hacer un corte o algo parecido, hemos tenido un buen partido ante Necaxa y estamos en una muy buena posición, pero aún faltan partidos, dos visitas consecutivas y por lo pronto ya pensamos en ir el fin de semana a Querétaro con mucho respeto, como lo hacemos siempre, buscando un buen resultado, pero con respeto al rival. Vamos partido a partido y por lo pronto solamente tenemos en mente la visita a Querétaro, manteniendo los pies en la tierra y con tranquilidad”, sentenció.