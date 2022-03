Ediles de Torreón discuten por tema financiero en Cabildo

El tema financiero fue nuevamente objeto de discusión en el Cabildo de Torreón, esta vez por el estado financiero correspondiente al pasado mes de febrero y del que la fracción del PAN acusó no registrar gasto en obra pública, apostando únicamente por “liquidar” proyectos de la administración pasada.

Fue durante la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo que se realizó este martes en Presidencia Municipal, que se pronunció al respecto la regidora del PAN, Alma Fong, quien acusó a la presente administración de no registrar mayores recursos para la obra pública y en su lugar estar liquidando proyectos de ejercicios pasados, además lamentó que se mantenga la inercia de baja en participaciones federales y que finalmente habrá de impactar a la administración municipal.

“En la página tres, en ‘construcciones en proceso’, siguen los mismos 110 millones de pesos y 16 millones de pesos de pasados ejercicios, no se aprecia registro en obra pública, se contrata pero no se registra y no se paga, la inversión pública de la página 6 es de 1 millón 358 mil 147 pesos que corresponde a la liquidación de las obras del año pasado, lamentablemente y desgraciadamente ha sido ya una costumbre desde hace varios años que ha habido una disminución en las participaciones federales, tanto en el mes de enero y febrero de este año aproximadamente se ha percibido una disminución del 10 por ciento que le corresponde a los torreonenses y de lo que se tenía prometido”.

Fong señaló que en ese mismo tema de las participaciones se tiene una expectativa negativa de parte de la federación, por lo que de mantenerse la misma inercia de reducción de participaciones se habrán dejado de percibir unos 100 millones de pesos, lo que obligará a las autoridades municipales a realizar modificaciones presupuestales para contrarrestar esa baja en recursos disponibles.

Al respecto contestó el primer regidor y titular de la Comisión de Hacienda en Cabildo, Luis Cuerda, quien señaló que “definitivamente volvemos a tener un crecimiento en recaudación propia, de ingresos propios, eso habla de la confianza de la gente en esta administración… Sí hemos recibido un extra en participaciones en infraestructura y en Fortamun, lo que conlleva a que con lo que se quiten de otras participaciones se homologuen esos dos conceptos, esperando que no haya mayor descuento de participaciones”, señaló Cuerda.