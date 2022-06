Edgar 'Conejo' Robles encabeza la ofensiva de Unión Laguna con su mejor temporada

Con un tremendo promedio bateador de .378, Edgar Alan Robles está a la cabeza entre los bateadores del Unión Laguna, el popular "Conejo" vive la mejor temporada de su carrera y aspira a ser convocado a su primer Juego de Estrellas.

Robles Ortega, de 25 años de edad, es uno de los jóvenes peloteros que se han desarrollado con el Unión Laguna, desde que dio sus primeros pasos en el profesionalismo, hasta hoy, en que está convertido en uno de los mejores jardineros centrales y primer bate de la Liga Mexicana de Beisbol. Quizá lo mejor para Edgar y para los Algodoneros, es que esa historia apenas comienza, pues la juventud del espigado outfielder obregonense, da para ilusionarse con la idea de que el equipo Guinda tiene jardinero central para rato.

CONFIANZA, LA BASE

Previo al tercer juego de la serie del Unión Laguna en Aguascalientes, en exclusiva para El Siglo, Edgar Robles habló de lo que ha permitido a los Algodoneros ganar 5 de sus más recientes 6 juegos y ganar par de series consecutivas: "creo que el equipo se ha visto mucho mejor en estas últimas series y más que nada, es por la confianza que hemos ido tomando. Yo sabía que este equipo tenía para esto y mucho más, apenas vamos empezando y vamos a tener mejores resultados", advirtió.

"La confianza ha sido la base de todo. Ya todos nos hemos ido acoplando un poquito más, conociendo nuestro rol en cada juego y estamos motivados para sacar esto adelante. Varios ya tenemos años aquí juntos y siempre ha habido muy buen ambiente, tratamos de animarnos unos a otros, siempre se hace un buen equipo y yo la verdad estoy muy contento de que se estén dando los resultados y estoy seguro de que podemos seguir así", añadió el sonorense.

CAMBIO DE MÁNAGER

Robles es el único Algodonero que ha jugado todos los juegos en la actual temporada, al inicio, el mánager Oscar Robles lo alineó como noveno bat, pero eventualmente lo colocó de primero en el orden, de donde ya no se ha movido. "El Conejo" descartó que el movimiento en el timón Guinda haya sido el detonante para los buenos resultados actuales y más bien, refrendó su confianza en el roster para seguir por la senda victoriosa: "creo que ha sido circunstancial, no quiere decir que todo haya sido por el cambio de mánager tampoco, sino que el equipo agarró esa confianza que necesitaba. Fue un cambio de aire y se han dado las cosas, que bueno, pero ahora hay que fajarnos, esté quien esté", sentenció.

Con seis juegos consecutivos en casa, Edgar Robles y sus compañeros buscarán aprovechar esa estadía para sumar victorias y escalar en el standing, con la intención de cerrar fuerte la primera mitad de la temporada, para rematar durante el segundo tramo: "vamos a tratar de ganar todos los juegos posibles para posicionarnos bien en el standing y avanzar a playoffs, primero Dios. Nosotros vamos con todo en estos doce juegos que faltan para agarrar el descanso en una buena posición en el standing, en zona de playoff y luego cerrar fuerte durante la segunda vuelta", adelantó.

DISCIPLINA EN EL PLATO

Los números que Robles está acumulando no son obra de la casualidad, su trabajo durante el invierno y la pretemporada le han ayudado a estar sobre los .370 de promedio bateador, aunque admite que la clave ha sido la disciplina en el cajón de bateo: "he tratado de estar un poco más tranquilo en el home y gracias a Dios se me han dado los resultados y trataré de mantener este ritmo hasta el final de temporada", dijo "El Conejo".

Su atrapada en Tijuana le dio la vuelta a todo México y más allá, mediante las redes sociales, pero es simplemente el respaldo visual de una temporada que le está resultando grandiosa y en la que le ilusiona obtener su primer llamado al Juego de Estrellas: "es mi primera META a corto plazo y espero que se me dé, estoy entusiasmado, tratando de poner buenos números y aportar mucho a mi equipo para estar en ese juego", afirmó Robles, quien se despidió enviando un saludo a los aficionados laguneros.