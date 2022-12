Duranguenses, varados en aeropuertos de EUA

Cientos de paisanos que querían arribar a Durango para pasar la Nochebuena y Navidad, y ciudadanos que tenían planes para viajar a los Estados Unidos a celebrar las fiestas con familiares, se quedarán con las ganas, ante la tormenta invernal presente en el vecino país.

Rosa María Román Moreno, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes en Durango, informó que hasta el momento se registra mucha gente varada en aeropuertos de Dallas, Texas; San Diego y Los Ángeles, California; Tijuana, Baja California.

Se trata de personas procedentes de México que tenían como objetivo llegar a lugares ubicados más al norte de los Estados Unidos, pero las condiciones climáticas se los impidieron.

Todos los vuelos programados para el viernes fueron cancelados y se tiene previsto comenzar a acomodar a la gente poco a poco, a partir del día de hoy.

La gente quería pasar la Nochebuena con sus familiares, por eso viajaron, pero lamentablemente muchos tendrán que pasarla en el lugar en donde se quedaron varados, debido a las nevadas y fuertes ventiscas que se registran actualmente en Norteamérica.

"Es posible que a partir del 25 de diciembre se retomen los vuelos a la parte norte del vecino país, en donde se mantiene cerrado el aeropuerto de Chicago Illinois, una de las ciudades con más duranguenses", anotó.

Son cientos de duranguenses los que tienen programados vuelos a los Estados Unidos desde ayer, hoy y mañana, quienes muy probablemente se quedarán a mitad de camino.

Al no ser un problema de la aerolínea, sino climático, no procede la posibilidad de demandar o solicitar reembolso. El apoyo que puede otorgar la línea aérea es de reprogramar el vuelo. "No es la línea aérea la que cancela, sino las condiciones climáticas. No se puede volar en estas condiciones, hay que cuidar la integridad de las personas", advirtió.

Román Moreno remarcó que es todo el norte de los Estados Unidos y Canadá, los que se han visto afectados por la tormenta invernal.