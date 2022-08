Durango ya no debe aparecer en alerta: JRA

Al referirse a la alerta de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos, en la que se incluyó nuevamente a Durango, el gobernador, José Rosas Aispuro Torres, explicó que es un tema que ha platicado con cada uno de los embajadores en su momento y dijo que el 5 de septiembre estará en Durango el actual por lo que se insistirá en que el estado ya no debe aparecer.

"A Durango lo han incluido en ese esquema de alertas como parte de llamado Triángulo Dorado, no tiene nada que ver el resto del estado, inclusive en la parte del Triángulo Dorado no tenemos hoy índices altos delictivos. Ustedes ven cómo en la incidencia delictiva de 2012 a la fecha ha habido una disminución prácticamente del 90 por ciento en los delitos de alto impacto, de ese tamaño ha sido", estableció.

Afirmó que "en Durango no hay problemas en las carreteras, no hay asaltos, no tenemos secuestros", por lo que se cumple con todas las características para no aparecer en esa lista de estados.

Agregó que es una situación que viene desde la etapa más crítica de inseguridad que se vivió en Durango y, pese a la insistencia, no se ha logrado quitar, "pero no porque haya un riesgo", reiteró.

Y enfatizó que ningún extranjero ha sufrido algún percance en Durango por lo que dijo que es uno de los estados más seguros del norte del país, gracias a estrategias como el mando único. Aseguró que los inversionistas estadounidenses siguen instalándose en Durango por lo que se insistirá en que sea eliminado de la Alerta.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, coincidió en que en ocasiones se da un panorama regional y no tomando en cuenta la distancia.

"Muchas veces Quintana Roo tiene algunos temas de seguridad y siempre la gente en el extranjero habla de la Península de Yucatán", dijo, por lo que coincidió en que se debe diferenciar cada lugar.