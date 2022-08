Durango tiene más de 100 mil vacunas antiCOVID para niños sin aplicar por falta de diluyente

En el estado de Durango hay jeringas y más de 100 mil vacunas pediátricas contra la COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años pero por falta del diluyente es imposible arrancar las Jornadas en la capital del estado y en municipios como Gómez Palacio y Lerdo. En estas últimas dos ciudades, hay una población estimada de 60 mil menores.

"Desafortunadamente no han llegado, ya tenemos las jeringas, ya tenemos el producto biológico pero el diluyente nos falta, es el vital para poder preparar el biológico y aplicárselo a los niños. Todos los día estamos teniendo contacto con Sedena que es el coordinador de Correcaminos y al que le llegan todos los insumos pero hasta ahorita no tiene fecha, ya se mandó nuevamente la solicitud de la cantidad que necesitamos pero no tenemos fecha", dijo Blanca Estela Luna Gualito, directora de Salud Pública en el estado de Durango.

La funcionaria reiteró que la falta de insumos es un tema federal y que la Secretaría de Salud de esta entidad no puede comprar los insumos porque se hacen compras consolidadas además de que el Gobierno de México tiene licitados ciertos laboratorios específicos que en la actualidad no los están produciendo. "Desafortunadamente nosotros ya no tenemos ahí injerencia, dependemos mucho de que nos abastezcan a nivel federal", expresó. Luna Gualito aseguró que una vez que arribe el diluyente a la entidad estarían iniciando la vacunación antiCOVID para niños y niñas de 5 a 11 años de la Comarca Lagunera de Durango.

"Somos los más preocupados porque nos ha llegado el diluyente, ya se gestionó, todos los días tenemos comunicación con Sedena para ver si ya tenemos alguna respuesta, todavía no nos la dan pero en cuanto lleguen los diluyentes vamos a programar de forma inmediata la vacunación, nos interesa que los niños estén vacunados cuando regresen a clases", apuntó.

Desde el 4 de julio a la fecha y según datos de la Secretaría de Salud de Durango, se han aplicado 31 mil 980 dosis anticovid a menores de 5 a 11 años de municipios con menos población pediátrica. La meta en toda la entidad es inocular a alrededor de 248 mil menores en dicho rango de edad.