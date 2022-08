Durango, sin recursos para pagar finiquitos

A pesar de que a los funcionarios de primer nivel del Gobierno Estatal por ley les corresponde un finiquito, no hay dinero para poder entregarselos, dejó en claro el gobernador, José Aispuro Torres.

Al mandatario se le preguntó si habrá finiquito a los funcionarios de primer nivel ahora que concluye la actual administración estatal y que tienen que dejar el cargo, y el gobernador fue claro en su declaración.

"Aunque les corresponda, no hay dinero para ello, y no digamos lo que no es, pero no hay dinero para finiquitos, les podría corresponder, pero de ninguna manera hay dinero para pagarlo", aclaró el mandatario.

De nueva cuenta la pregunta fue si los funcionarios ya sabían de ello, por lo que la respuesta también fue clara "deben de estar en el entendido", acotó.

Aispuro Torres también habló del problema financiero por el que atraviesa la actual administración estatal, y dijo que le ha solicitado al titular de Finanzas que explique detalladamente, incluso con gráficas, la situación desde que la administración inició en el 2016 con un déficit de dos mil 100 millones de pesos para cerrar el año y la federación, en ese entonces, los apoyó con mil 100 millones al cierre del año.

"Nosotros tuvimos que iniciar ese año con un crédito a corto plazo de mil millones. Para el 2018 y los cierres de fin de año también nos ayudó la federación con apoyo extraordinario por el gasto que nosotros hacíamos en materia de educación, igual en el 2019, pero para el año 2020 ya no hubo ese apoyo por el tema educativo y solicitamos más crédito a corto plazo y ahora estamos viendo cómo cumplir la deuda con bancos, la del Ayuntamiento de Durango y otras", señaló el mandatario.

A esto se le agregó que, en el mes de julio y agosto de este año, en el ajuste de participaciones, a Durango la federación le quitó casi 800 millones de pesos a raíz de que se registró a nivel nacional una disminución importante en la recaudación federal participable y esos 800 millones le hacen falta a la actual administración para cumplir con los compromisos.

"Les dijimos (a los Alcaldes) vamos a pagar porque estaba sustentado el recurso, pero no previmos que en julio y agosto tuviéramos esa disminución, dinero que tuvimos que regresarle a la federación, pero no fue solo a Durango, fue en todo el país, nosotros regresamos 800 millones de pesos", aclaró el mandatario.

Pero señaló que continúa haciendo gestiones con las autoridades federales para poder saldar las deudas que se tienen en estos momentos.