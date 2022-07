Durango sigue libre de viruela del mono

Aunque ya se han registrado más de 50 casos de viruela del mono en el país, Durango sigue libre de este padecimiento, informó el titular de la Secretaría de Salud, Sergio González Romero.

"Afortunadamente en nuestro estado no hemos detectado hasta el momento, el más próximo es el vecino estado de Sinaloa, pero esperemos que no tengamos ese problema al menos como en otros lados se ha observado, ojalá y no sea así", indicó.

Además, exhortó a quienes van a salir de vacaciones, a extremar las medidas preventivas y evitar las aglomeraciones.

CASOS ACTIVOS DE COVID-19

El martes se notificaron 102 casos nuevos de COVID-19 en el estado de Durango, 37 de los cuales son de mujeres y 65 de hombres. No se reportaron defunciones.

Asimismo, se reportaron dos mil 257 casos activos en todo el estado, de los cuales, más de la mitad se encuentran en la capital del estado con mil 403 y Gómez Palacio con 627.

A la fecha, el acumulado de la pandemia es de 72 mil 931 personas que han resultado positivas al virus y tres mil 448 defunciones, estudiando desde el inicio de la pandemia 176 mil 224 casos que cumplen con la definición operacional, descartando 100 mil 661 pruebas negativas.

En cuanto al comportamiento general de la pandemia, son Durango con 40 mil 613 casos y Gómez Palacio con 15 mil 639 casos los municipios con el mayor índice de casos positivos, así como mil 515 defunciones y mil 104 defunciones respectivamente.

Por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía limitar la movilidad para reducir la velocidad de contagios y detener el aumento de muertes en el estado.