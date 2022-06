Durango se merece que todos los partidos trabajen juntos: Esteban Villegas

Luego de que se diera a conocer por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) la estimación de los resultados de la votación para la elección de la gubernatura del estado de Durango, la cual muestra una amplia ventaja para el candidato de la alianza "Va por Durango", Esteban Villegas Villarreal, el virtual ganador agradeció la confianza de los duranguenses e invitó a los diferentes partidos de la oposición a trabajar unidos y generar una reconciliación en beneficio de las familias duranguenses.

En este sentido, Villegas Villarreal enfatizó que Durango se merece que todos se pongan a trabajar, dejando de lado la campaña y el proceso que este domingo culminó con la elección de los ciudadanos; por esta razón, envió un mensaje a los partidos de Morena, Movimiento Ciudadano (MC), al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Redes Sociales Progresistas (RSP), indicándoles que pueden trabajar juntos por su tierra, ya que la entidad se merece que exista una gran reconciliación por el bien de Durango: "de mi parte, siempre habrá esa voluntad, porque es primero Durango, porque son nuestras familias, porque aquí vivimos y no pienso irme a ningún otro lugar", aseguró.

Asimismo, envió un mensaje al presidente de la República, a quien expresó que en Durango tiene las puertas abiertas, ya que todos buscan que a la entidad le vaya bien y por esa razón estarán buscando la manera de lograrlo sin descanso.

Destacó una vez más que el tener estos resultados no fue fácil, ya que los equipos tuvieron que trabajar tres o cuatro veces mas que la coalición, "pero el compromiso y amor por Durango, logró dar dichos resultados: algunos meses atrás, nadie daba nada por nosotros y por el contrario, nos decían que no le buscáramos, pero no nos rendimos y trabajamos, y ahora vemos que ese esfuerzo valió la pena", abundó.

Por su parte, el candidato a la alcaldía capitalina, Antonio Ochoa, quien también fue favorecido en las votaciones, señaló que esta jornada electoral deja claro que los duranguenses han tomado las riendas de su destino, siendo también un ejemplo para todo el país: "por eso nos comprometemos aún más y desde mañana comenzaremos a trabajar".

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien acudió en representación del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que los duranguenses hoy son un caso de éxito en todo el país, ya que demostraron que sí se puede cuando hay unidad y generosidad.

En el caso del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dejó claro que si van juntos, ganan todos. Afirmó que Esteban Villegas será un gran gobernador, ya que tiene un profundo amor por Durango y por esta razón comenzará a trabajar para no defraudar la confianza de quienes votaron por él y también de quienes no lo hicieron, ya que es "un hombre que va a transformar a Durango con trabajo y valor".