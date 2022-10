Durango registra primer caso de dengue en Cuencamé

El estado de Durango reporta su primer caso positivo de dengue y se registró en el municipio de Cuencamé, según revela el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, de la Secretaría de Salud federal.

El caso se clasificó en el rubro de Dengue Grave (DG) aunque no se especifica la edad y el sexo del paciente, y si requirió hospitalización. Hasta ahora, en esta entidad se han estudiado 24 casos probables de dengue y no se reportan fallecimientos por esta enfermedad que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti.

En el vecino estado de Coahuila, las autoridades federales de salud notificaron hasta la semana epidemiológica No. 42 (al 22 de octubre de 2022) un total de 279 casos de dengue. Son 232 casos clasificados como Dengue No Grave (DNG), 41 han sido catalogados como Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y 6 como DG. En esta entidad se han estudiado 961 casos sospechosos y no se reportan defunciones. El municipio mayormente afectado por el dengue es Múzquiz con 151 casos y le sigue Piedras Negras con 105 casos.

A nivel nacional, se han confirmado en lo que va del año 8 mil 458 casos positivos de dengue y el 63% de ellos corresponden a los estados de Sonora, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Tabasco. En toda la República Mexicana el acumulado es de 14 fallecimientos en entidades como Veracruz (1), Estado de México (1), Tabasco (1), Guerrero (1), Oaxaca (7), Morelos (2), y Sinaloa (1).