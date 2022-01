Durango, por alcanzar 3 mil contagios de COVID-19 en 12 días

Además de los contagios de COVID-19, para este miércoles el número de personas hospitalizadas se incrementó en el estado de Durango, que está a punto de llegar a los 3 mil nuevos casos positivos en menos de 15 días.

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud estatal, para este miércoles se registraron 473 contagios con los que suman 2,946 casos en 12 días del mes de enero. Asimismo, se reportaron 86 personas hospitalizadas, de las cuales 18 se encuentran graves, ayer eran 79 hospitalizadas y de ellas 15 estaban graves.

Para este miércoles se mantienen 2,941 casos activos en el estado, de los cuales 1,808 se encuentran en la capital, 439 en Gómez Palacio y 135 en Lerdo.

Cabe recordar que en la entidad se han confirmado 7 casos de la nueva variante ómicron por lo que las autoridades no descartan que los contagios sigan en aumento y llaman a la ciudadanía a redoblar esfuerzos y no bajar la guardia y continuar con la vacunación sobre todo entre aquellos que no han recibido ninguna dosis.