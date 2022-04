Durango no descarta dejar de utilizar cubrebocas en espacios abiertos

El Gobierno de Durango valorará el dejar de utilizar el cubrebocas en espacios abiertos ante la baja incidencia de contagios de COVID-19 pero sobre todo de defunciones, ya que en las últimas dos semanas no se han registrado muertes por el SARS-CoV-2.

El secretario de Salud en la entidad, Sergio González Romero, no descartó la idea de que se deje de usar cubrebocas en espacios abiertos como lo han hecho estados vecinos.

"Nosotros nos vamos a reunir pronto, la Comisión de Seguridad en Salud, pero definitivamente, a cómo van las cifras en que las últimas dos semanas no hemos tenido defunciones y la última semana nada más fueron 31 casos positivos, eso nos da aliento para pasar a la siguiente etapa", explicó.

En dicha reunión se analizará si se dejan de utilizar los tapetes, toma de temperatura y el gel antibacterial en los accesos de diversas instituciones, centros comerciales y demás. González aseguró que está comprobado que no son de utilidad desde el punto de vista epidemiológico.

"Es lo que vamos a analizar, el uso de cubrebocas definitivamente seguirá en espacios cerrados y en espacios abiertos, se va a valorar porque definitivamente la evolución es buena pero no quitar la mira de China, cómo están sufriendo ahorita por esta ola que los está afectado gravemente y es lo que menos queremos nosotros", recalcó.

Por su parte, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que a partir de esta semana el estado se encontrará en el nivel más bajo del semáforo de riesgo epidemiológico, en el 0.5 por ciento, aunque llama a no bajar la guardia y sobre todo a acudir a la vacunación a quienes aún no lo han hecho o aún no cuentan con su esquema completo.