Durango mantiene vigilancia entre límites con Zacatecas por violencia

Ante el clima de violencia que se registra en el vecino estado de Zacatecas, Durango mantiene la vigilancia en los límites con aquella entidad. Al momento no se han detectado intentos de irrupción por parte de grupos armados. Será la próxima semana, cuando se firme un acuerdo de colaboración con el estado de Sinaloa, y en breve con otras entidades en materia de seguridad entre ellas también con Coahuila.

Así lo dio a conocer el gobernador, José Rosas Aispuro, quien lamentó los hechos que se han registrado en Zacatecas, y consideró que la problemática se encuentra muy focalizada en la entidad.

“Lo de Zacatecas creo que es un tema muy focalizado allá, afortunadamente no se ha contaminado de eso. Hasta ahorita se tiene vigilancia en los límites con el estado, y hasta ahorita no hemos tenido información de grupos que quieran entrar a Durango, lamentablemente en Zacatecas se sigue generando la violencia, y nosotros estamos en la mejor disposición de coadyuvar, de colaborar, no hemos llevado a cabo la reunión de seguridad con el gobierno de Zacatecas por los temas que se han presentado precisamente pero estamos a punto de hacerlo”, dio a conocer el mandatario del Estado.

Así mismo, adelantó que el próximo miércoles firmará un acuerdo con el vecino estado de Sinaloa, que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya. El evento habrá de desarrollarse en el municipio de Tamazula.

“Hace unos días nos reunimos con la mesa de seguridad de Sinaloa, el próximo miércoles estaremos firmando un acuerdo en Tamazula con el gobierno de Sinaloa, lo vamos hacer también con Nayarit, Chihuahua y no se diga con Coahuila que tenemos un esquema de coordinación y colaboración que ha dado muy buenos resultados y lo que vamos hacer es seguir fortaleciendo, trabajando para que esa coordinación nos permita que podamos dar mejores resultados”, comentó Aispuro Torres.

Y es que consideró que el “éxito” de la seguridad depende de esa coordinación, entre mejor sea mejores serán los resultados. “Eso es lo que nosotros le vamos a seguir apostando, en esa coordinación que se tiene con el Ejército, la Guardia Nacional y los gobiernos municipales y desde luego con el estado de Coahuila, con el gobierno del estado, con el gobernador (Miguel Ángel) Riquelme hay una muy buena coordinación, no solo para los temas de seguridad sino en todos los temas que tiene que ver con los asuntos de carácter metropolitano de esta zona”, recalcó el gobernador de Durango.