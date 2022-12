Durango mantiene operativos de seguridad en los límites con Zacatecas

Tras los hechos registrados en el vecino estado de Zacatecas en donde se registró un intento de fuga de personas privadas de su libertad lo que desató una serie de hechos violentos, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal dijo que se mantiene la vigilancia sobre todo en la carretera panamericana 45.

“Es prácticamente lo que conecta con Durango y también en carreteras internas que tenemos que no es la 45 o brechas para que no tengamos ese problema”, dijo en su gira por Gómez Palacio.

También destacó el trabajo coordinado en materia de seguridad que se tiene con el estado de Coahuila sobre todo en la región Laguna.

“Miguel (Riquelme) está haciendo lo propio, estamos muy coordinados aquí en la Laguna tiene un gran proyecto con el Mando Especial que ha dado mucho resultados”, recalcó el mandatario del Estado.

Villegas mencionó que el tema de seguridad es como el lema de Alcohólicos Anónimos “solo por hoy”.

“Sólo por hoy anoche… no nos podemos descuidar, nosotros con operativo permanente para seguir manteniendo la seguridad en nuestro estado y de la Comarca Lagunera”, dijo.

Por otro lado, el gobernador lamentó las cancelaciones de algunas rutas que se han dado hacia aquel estado debido al clima de inseguridad que impera en aquella entidad.

“Hasta ahorita se han cancelado algunas por el lado de Zacatecas “, a Durango no se ha cancelado ninguna pero no lo descartamos; esperemos que no porque eso lastima mucho la parte económica y nosotros la garantía de lado de Durango que transitan sin ningún problema”.