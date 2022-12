Durango analiza posible solicitud de crédito para cubrir compromisos decembrinos con trabajadores

Dado que se requiere cerca de 2 mil millones de pesos para cubrir el pago de los aguinaldos de los trabajadores del Estado, el Gobierno de Durango no descarta la posibilidad de adquirir un crédito ante la instancia que se lo otorgue dado que se encuentra la entidad en buró de crédito.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal detalló que se cuenta con tres planes para hacer frente a dicho compromiso.

El plan A sería establecer un acuerdo con el Gobierno federal y conseguir los recursos a través de diversos fondos para cerrar el año bien.

El plan B sería que solo otorguen una parte y el Estado cubrir el resto. Y el plan C, “que no nos ayuden con nada y tendríamos que pedir a lo mejor un corto plazo (crédito) que nos permitiera salir del problema y con una buena administración”, detalló el mandatario estatal.

Villegas Villarreal dijo que el escenario deberá definirse antes del 21 de diciembre “yo no voy a dejar de pagar los aguinaldos en tiempo y forma, vamos preparándonos para el peor de los escenarios”, dijo.

Y a fin de evitar este tipo de problemáticas que aseguró no deben de sufrir los trabajadores del Estado, se instruyó a la Secretaría de Finanzas a crear un fondo para contar con recursos antes de que finalice el año y cumplir en tiempo con dicha obligación.

“Que desde enero empiecen hacer un fondo especial para no estar en octubre y noviembre con este tipo de cosas, si el Gobierno federal nos ayuda pues qué bueno y vamos a poder utilizar el dinero que tenemos ahí guardado pero se va a hacer un fondo especial para no lleguemos con ese tipo de problemas. La gente no tiene la culpa de las cosas que hagan bien o mal un gobierno, los trabajadores de Salud, los policías, toda la burocracia no tiene la culpa de cómo nos dejaron el Estado, no tenemos por qué no pagarlo ya es mi problema y mi responsabilidad el tratar de arreglar los financieros del Estado”, recalcó el gobernador.