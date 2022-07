Duelo de Titanes: 'Chihuas' Rodríguez encabeza función

El "Chihuas" Rodríguez, no quita el dedo del renglón. El púgil norteño, quiere volver a ser campeón mundial de boxeo, aunque primero, deberá acercarse a la oportunidad de buscar coronarse.

Y para ello, el próximo sábado 16 de julio en el Poliforum de la Feria Torreón, se medirá al tapatío Erick "Habanerito" López, que es manejado por Rigoberto "Español" Álvarez, el hermano del "Canelo".

La contienda estelar de la velada denominada "Duelo de Titanes" será a 10 rounds en la división de los Supermoscas, pero la intención del oriundo de la Sultana del Norte, es disputar el campeonato mundial en la categoría de los Moscas, en la cual no tendría ningún problema en dar el peso.

"Me siento en el mejor momento de mi carrera, poco a poco se va acomodando todo para disputar de nueva cuenta un cinturón. Quiero retar a Rey Martínez en las 112 libras (50.802 kilogramos), esperando que quiera enfrentarme y no me saque la vuelta".

En diciembre del 2020, Martínez declinó enfrentar al "Chihuas", debido a un cuadro agudo de gastroenteritis. En tres ocasiones, ha cancelado su pleito ante el puertorriqueño McWilliams Arroyo, a quien ya se enfrentó, pero fue suspendida tras dos asaltos, debido a un corte del boricua tras un corte accidental, por lo que se decretó "No Contest".

"Creo que debería existir algún tipo de sanción, ya me pasó a mí y ahora a Arroyo, le gusta suspender las peleas a pocos días y eso no se vale, pero no me toca hablar de eso" dijo un sonriente José Francisco, en la conferencia de prensa de su combate en la Comarca, el segundo que realiza.

En el 2016, puso fuera de combate en 5 asaltos al filipino Crison Omayao en el Palenque Vicente Fernández de la Expo Feria Gómez Palacio, como parte del respaldo de la confrontación entre Cristian Mijares y el japonés Shohei Kawashima.

"Me toca pelear otra vez en la Laguna y ya como campeón en un futuro, quiero realizar una defensa aquí, me han arropado mucho y estoy agradecido con los aficionados al boxeo, que son entregados" dijo el regio.

Rodríguez (35-5-1, 23 KO's) de 29 años de edad, está consciente que no será un combate accesible ante López (16-5-2, 10 KO's) y así lo expresó: "No hay ninguna pelea arriba del ring, son golpes de verdad, los lanzas pero también los recibes, así que cualquier cosa puede pasar".

RESPALDO

Luego de un par de años alejado de los cuadriláteros, el lagunero Gerardo Jasso (10-2-1) está listo para volver a la actividad, midiéndose al gomezpalatino Jorge "Torito" Ortega, del establo de Jaime Gallegos. La contienda será a 6 vueltas en los 62 kilogramos.

En la conferencia de prensa, estuvieron los promotores Carlos Martínez, Rubén "Cloroformo" Padilla y Marco García, quienes detallaron el resto del cartel, con contiendas muy explosivas en diferentes divisiones.

Edwin "Pichón" Dávila y Adolfo Mijares, escenificarán el choque entre gomezpalatinos, a 6 vueltas en los Supermoscas, mientras que al invicto espigado Bruno Pola, le buscaban rival en los 75 kilogramos.

La pelea femenil de la noche la protagonizarán las invictas Ambar Mendoza de Torreón y Paulina Aparicio de Monterrey en Supergallo a 4 asaltos, en tanto que Nicolás "Niko" Rodríguez, se las verá ante David González en las 115 libras también a 4 rondas. Para abrir las emociones, Nimrod Gómez se medirá en 4 rounds en un peso pactado en los 84 kilos a Sergio Méndez.

41

COMBATES

suma Rodríguez en el terreno profesional, con apenas 5 derrotas en peleas de campeonato.