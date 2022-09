Dos de cada 10 quejas en bancos son por consumos no reconocidos

De las 64 mil 525 reclamaciones en total para el sector que atendió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el periodo de enero a julio de este año, los 9 bancos más relevantes: Scotiabank, Banco Mercantil del Norte (Banorte), HSBC, BBVA, Banco Nacional (Banamex), Banco Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa, en conjunto registraron un total de 61 mil 694 reclamaciones, equivalente al 95%.

De acuerdo al Índice de reclamación en Condusef, por cada 100 mil contratos, el cual permite comparar a los bancos con independencia de su tamaño o participación de mercado, destacan Scotiabank con 37 reclamaciones, Banorte con 27 y HSBC con 22.

En julio de 2022, la Ciudad de México presentó el mayor número de reclamaciones de estos bancos con el 20% de participación y un total de 12,295 reclamaciones, quedando en segundo lugar el Estado de México con 8,816 reclamaciones, es decir, el 14% del total.

Las instituciones con mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron BBVA con 44%, BanCoppel con 41% y Banamex con 37%.

Para el sector en general, se encontró que los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito con 27% de participación, tarjeta de débito con 24% y cuenta de ahorro con 9%.

En cuanto al porcentaje de resolución favorable al usuario en tarjeta de crédito fue de 45%; en tarjeta de débito 35% y en cuenta de nómina 34%.

Las principales causas de reclamación fueron: consumos no reconocidos con 20%, transferencia electrónica no reconocida con 15% y cargos no reconocidos en la cuenta con 7%.

Con los datos presentados, la Condusef recomienda revisar, comparar y decidir lo más conveniente para tus necesidades, respecto de los productos y servicios ofrecidos por las Instituciones Bancarias.